统计局：4月份PPI同比上涨3.4% 环比下降0.2%

人民网北京5月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2018年4月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨3.4%，环比下降0.2%。工业生产者购进价格同比上涨3.7%，环比下降0.3%。
1-4月平均，工业生产者出厂价格同比上涨3.6%，工业生产者购进价格同比上涨4.2%。
工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨4.5%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约3.38个百分点。其中，采掘工业价格上涨6.1%，原材料工业价格上涨5.7%，加工工业价格上涨3.9%。生活资料价格同比上涨0.1%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.03个百分点。其中，食品价格上涨0.1%，衣着价格上涨0.2%，一般日用品价格上涨0.9%，耐用消费品价格下降0.6%。
工业生产者购进价格中，建筑材料及非金属类价格同比上涨10.7%，木材及纸浆类价格上涨7.0%，有色金属材料及电线类价格上涨6.4%，黑色金属材料类价格上涨5.4%，燃料动力类价格上涨4.6%；农副产品类价格下降1.3%。
工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.2%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.14个百分点。其中，采掘工业和加工工业价格均下降0.2%，原材料工业价格下降0.1%。生活资料价格环比下降0.1%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.04个百分点。其中，食品价格下降0.1%，衣着和耐用消费品价格均下降0.2%，一般日用品价格持平。
工业生产者购进价格中，木材及纸浆类和建筑材料及非金属类价格环比均上涨0.5%；黑色金属材料类价格下降1.0%，燃料动力类价格下降0.5%，有色金属材料及电线类价格下降0.4%。
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