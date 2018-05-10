工信部：鼓励更多国家企业等参与实施“中国制造2025”

人民网北京5月10日电 据工信部官方网站消息，5月9日，由中国工程院、工业和信息化部、中国科学技术协会共同主办的“2018智能制造国际会议”在北京召开。工业和信息化部部长苗圩出席并作主旨报告。

苗圩指出，2015年中国政府发布《中国制造2025》，明确将智能制造作为主攻方向。三年多来，通过加强顶层设计，开展试点示范、标准体系建设、培育系统解决方案供应商等工作，智能制造发展取得了明显成效，有力促进了产业转型升级和新旧动能转换，推动了制造业高质量发展。

苗圩表示，过去几年中国智能制造虽然取得了长足进步，但仍然存在一些不足。如：对智能制造规律的认识和理解还不够深入、供给支撑能力仍有明显短板、应用推广的深度广度不够、服务能力不强等等。他强调，制造业智能转型是大势所趋，坚定不移加快发展智能制造，推进信息化和工业化深度融合，实现制造业质量变革、效率变革和动力变革，是推动中国制造迈向高质量发展的必然要求。

为此，苗圩提出四点建议：一是在着力补齐短板上下功夫，把提升智能制造供给能力放在更为突出的位置，加快突破智能制造核心装备及工业软件系统，特别是尽快补齐关键短板装备、基础零部件、系统软件等卡脖子问题。二是在着力促进应用上下功夫，大力培育智能制造系统解决方案供应商，支持企业从应用出发，打造细分行业系统解决方案，强化集成创新。加快打造一批公共服务平台，进一步降低企业发展智能制造的技术门槛和成本，推动区域和行业智能制造发展。三是在着力夯实基础上下功夫，加快智能制造标准制修订与推广应用，完善智能制造标准体系，夯实工业互联网和信息安全基础，深化5G、IPv6、工业大数据、人工智能等新一代信息通信技术与先进制造技术的融合。四是在着力扩大开放上下功夫，拓展现有双边、多边对话机制，进一步加强智能制造领域的国际合作与交流，继续秉承开放合作、互利共贏的理念，鼓励支持更多国家、企业和机构参与实施“中国制造2025”，共同推动中国制造业高质量发展。

(责编：李楠桦、仝宗莉)