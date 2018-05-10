央行整顿贵金属市场：互联网不能随意买卖黄金了

人民网北京5月10日电 （记者 李海霞）黄金作为一种货币，被赋予了互联网的属性后，其交易出现了快速增长的趋势，但一些潜在风险点也开始显现。近日，央行下发《互联网黄金业务管理暂行办法（征求意见稿）》（简称《意见稿》），就互联网机构销售黄金理财产品进行规范，这也成为央行迈出整顿贵金属市场乱象的第一步。

5月9日，上海黄金交易所官网挂出一则消息称，央行金融市场司起草下发《意见稿》，共有十六条征求意见，为互联网黄金业务设置多条红线，包括互联网机构资质、信息披露、投资者保护等方面。这是互联网黄金业务诞生以来的首份监管规则，《意见稿》要求上金所、银行、互联网企业等各市场主体需要在5月11日前提交反馈。

黄金产品是什么？

黄金作为一种货币，由央行监管。在上述《意见稿》中，央行对黄金产品进行了准确定义。

《意见稿》第二条给指出，黄金产品是指除实物黄金买卖外，以黄金账户记录黄金持有人持有黄金重量、价值和权益变化的产品，以及以黄金为基础资产的资管产品和衍生品。

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言表示，在这个意义上，除了金店的金条和金饰买卖外，黄金交易所的现货黄金、期货黄金、黄金T+D产品、银行的纸黄金、基金公司的黄金ETF、以及互联网平台的各类线上黄金理财产品，都属于《意见稿》界定的黄金产品。

黄金产品由谁提供？

《意见稿》进一步指出，黄金产品仅限金融机构、国务院和金融监管部门批准成立的黄金交易场所向市场提供。委托互联网机构代理销售其开发黄金产品的金融机构，应具备上海黄金交易所银行间黄金询价市场做市商资格（含尝试做市商）。

来源：上海黄金交易所

来源：上海黄金交易所

记者翻阅上海黄金交易所官网看到，2017年公布的正式做市商名单，仅“中农工建交、招商、兴业、中信、平安、宁波”10家银行，尝试做市商也仅有“光大、民生、广发、浦发、上行、澳新”6家银行上榜。

互联网黄金业务能做什么？

事实上，互联网机构在黄金业务方面受到了严格的限制。《意见稿》明确了互联网黄金市场分工：银行负责金融机构提供黄金账户，并具备上海黄金交易所银行间黄金询价市场做市商资格，互联网机构明确为代销机构，不得提供黄金账户、清算、结算、交割、转让、多级代理。同时，不得向风险承受能力不足的投资者销售黄金产品。

业内人士表示，黄金账户托管机制直接区别了合法平台与非法平台，普通用户更容易辨识平台是否合规。互联网平台不得触碰资金，可以规避资金挪用风险。同时，互联网黄金业务平台不能再扮演做市商角色进行操控金价。

互联网机构可以做什么？《意见稿》也给了明确的要求，“互联网机构可提供产品展示服务”。意味着，互联网平台提供的除此之外的服务，都存在合规的嫌疑，要么涉嫌违规代销，要么涉嫌违规发行黄金产品。

“对绝大多数提供黄金产品的互联网平台而言，若涉及到产品发行，便有违规的嫌疑了。”薛洪言说。

黄金产品代销资质高

为了防范互联网黄金业务风险，央行对互联网机构设置一些门槛：一个是3000万的注册资金，一个是有相关的从业人员。

《意见稿》指出，金融机构应在各项风险可控的范围内选择互联网机构，并对互联网机构的资质负责。互联网机构注册资本应不低于3000万元，且必须为实缴货币资本，同时应具备熟悉黄金业务的工作人员。

记者翻阅多家互联网黄金平台均不及3000万元，介于800万元-1500万元之间，如要继续开展业务，想要尽快跟金融机构合作成为代销机构，必须先补充注册资本。

互联网黄金一直游离于监管边缘之外，央行此次整顿备受关注。交通银行金融研究中心高级研究员孙长华认为，央行此次新规有助于治理互联网贵金属理财的乱象，接下来可能会继续整顿。他指出，黄金是贵金属的一种，除此之外，白银也占据了贵金属交易的很大份额。在整顿了黄金之后，白银等贵金属势必也将纳入到整顿的范围内，以防监管套利。

(责编：王仁宏、曹昆)