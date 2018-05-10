商务部：中美正就下一步经贸磋商安排保持沟通

人民网北京5月10日电 （王子侯）今日，商务部举行例行新闻发布会，商务部新闻发言人高峰在会上表示，5月8日，中美两国元首在通话中就妥善处理双边经贸问题达成重要共识。目前，双方工作团队正就下一步磋商的相关安排保持沟通。

会上有记者问“美方代表团上周已经来华磋商了，商务部怎么看磋商的效果，能不能避免双方的贸易战？中方代表团即将赴美，能不能透露一下商务部的预期？”高峰回应称，中方始终不希望打，但也不怕打贸易战，我们希望双方能够在两国元首的指引下，本着相互尊重、平等磋商的原则，继续深入沟通，切实加强务实合作，妥善管控分歧，共同推动中美经贸关系健康平稳发展。

对于“美方政府之前威胁会对价值500亿中国商品加征25%的关税，这个月15日就会有听证会，22日就会截止提交公众意见，请问发言人对于这次刘鹤副总理访美，会不会有信心达成共识或者暂缓执行？”的提问，高峰指出，关于美方公布的500亿美元拟征税产品清单，中方的立场已经非常明确。我们反对这种单边主义、贸易保护主义的做法，美方必须收起威胁的大棒。我们会坚决捍卫国家和人民的利益。中方的立场没有改变，也不会改变。

“至于中美经贸磋商，刚才我已经说过，希望双方能够共同努力，共同推动中美经贸合作的大船平稳前行，实现互利共赢、造福两国和世界人民。”高峰说。

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