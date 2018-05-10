商务部报告显示去年我国展览业市场规模居全球首位

人民网北京5月10日电 （王子侯）近日，商务部发布《中国展览业发展统计分析报告（2017）》。数据显示，2017年我国展览业市场规模继续稳居全球首位，从高速增长步入高质量发展的轨道。“绿色、低碳、可持续”的发展理念成为行业共识和产业转型升级的方向。

据商务部统计，2017年在全国专业展馆举办的各类展览会共5604场，展览总面积达到10642万平方米，分别较2016年增长1%和12.3%。平均单体展会规模持续扩大，展览面积达到10万平方米以上的展会数量占3%，较2016年提升0.3个百分点。展览经营效益持续向好，2017年全国展览营业收入达872亿元，同比增长12.3%。商务部新闻发言人高峰介绍，当前我国展览业发展主要呈现以下特点：

一是展览业行业和区域结构进一步优化。从区域分布看，上海、北京、广州继续领跑全国展览业发展，重庆、成都、南京、深圳、杭州、青岛等城市展览业发展优势加快显现。在京津冀协同发展、长江经济带发展战略的推动下，天津、武汉等城市也迎来新的发展机遇。从行业分布看，展览会数量排名前四的依次是日用消费品及居民服务类，占31.3%；房屋建筑、装饰及经营服务类，占18.4%；工业科技类，占10.5%；文化、体育和娱乐类，占9.7%。

二是市场主体多元化、精细化态势明显。展览行业资源整合加快。在展览内容上，围绕创新发展、绿色发展，一些大型展览逐渐向新能源汽车、智能制造、环保等领域延伸。在展览硬件上，新一代展馆建设升级，展览业与多元产业融合加快。在展览服务上，展览服务商从单一业务模式向提供整体解决方案的综合品牌服务商转型。

三是科技创新进一步驱动展览业升级。现代信息技术与会展经济交汇融合正成为趋势，大数据和智能化应用成为展览业创新升级的新动能，有力推动业态模式和管理服务创新。

四是展会经济积极推动“一带一路”建设。随着“一带一路”建设的深入推进，有关国家企业借助展会开拓中国及第三方市场的积极性不断提高。2017年“一带一路”沿线国家参展商数量占总境外参展商的26.4%，较2016年提升15个百分点。展会逐渐成为我国扩大对外开放、进一步开放市场的重要平台。

(责编：王仁宏、曹昆)