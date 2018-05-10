途虎养车与人民网联合发起的“诚信服务联盟”在京成立

人民网北京5月10日电 今日，由途虎养车和人民网联合发起，28家汽车后市场产业链企业共同参与的“汽车后市场·诚信服务联盟”在京正式成立。

据记者了解到，联盟以“诚信 创新 探索 共享”为核心理念，积极维护汽车后市场产品服务质量，积极推动智慧零售理念，不断向社会传递诚信经营“正能量”。

来自人民网、中国质量检验协会、中国消费者协会、中国汽车工业协会后市场分会的领导，以及全国各地100家主流媒体共同见证联盟的成立。

人民网媒体资源部主任涂胜表示，市场的诚信服务打造，不只维护了消费者的利益，从根本来说，这也是在促进整个行业的良性发展。如今，我国的汽车后市场进入了快速发展期，整个行业健康持续的发展，诚信服务建设尤其重要。人民网作为汽车后市场诚信服务联盟的发起单位之一，希望能与各位汽车后市场的领袖企业一起，共同探讨行业诚信服务建设之道，在党的十九大和中央经济工作会议的指导下，一同倡导信诚理念、推动社会诚信建设。

途虎养车创始人兼CEO陈敏表示，过去几年，中国汽车后市场存在着智能化程度低、服务能力不均、产品质量参差不齐等消费痛点。发起“汽车后市场·诚信服务联盟”，就是希望能够构建一个以提升养护体验为基础、以加强产业链合作为共识，围绕诚信服务体系构建的交流平台。

陈敏介绍，联盟成立后，将力推“智慧养护新生态”这一核心愿景，推动品牌端新连接、服务端新运营、消费端新体验以及行业端新理念。“这些都将积极向社会传递来自汽车后市场正能量，在消费端新体验上，联盟将积极推动构建正品体系、15分钟售后极速响应、5年培训10万高水平技师以及联合人保推出正品保等切实举措，竭力打造用户对产品的无忧选购环境。”陈敏如是说。

中国消费者协会副秘书长董祝礼

中国质量检验协会驻会副会长张明

会上，中国消费者协会副秘书长董祝礼先生、中国质量检验协会驻会副会长张明先生也做了致辞，并祝贺诚信服务联盟的成立。

诚信服务联盟成立

3M、阿克苏诺贝尔、爱信、博世、朝阳、固铂、丰途、辉门、风帆、佳通、韩泰、回力、出光、锦湖、康得新、旷达、旷虎、马勒、玛吉斯、曼胡默尔、欧司朗、百适通、壳牌、圣戈班、胜牌、万丰奥威、信义易车、优科豪马28家企业，与途虎养车、人民网共同宣布联盟成立。并由人民网、中国质量检验协会、中国消费者协会、中国汽车工业协会后市场分会的领导颁发“汽车后市场·诚信服务联盟成员企业”证书。

颁发“汽车后市场·诚信服务联盟成员企业”证书

下午的《新经济环境下的消费诚信与商业自律》圆桌论坛，易观副总裁李智，与佳通轮胎中国区销售与市场总经理陈福忠、3M中国有限公司汽车售后业务部总经理向亮、美国固铂轮胎中国区销售及分销渠道市场部总监李兴波、圣戈班亚太区首席数字官王焕进行了深入交流，共同探讨汽车后市场诚信服务的价值。

未来，联盟成员企业将继续秉承诚信经营的理念，积极践行诚信服务、标准服务，以获取消费信任，共同推动行业的健康、有序发展。

(责编：赵爽、仝宗莉)