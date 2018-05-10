董祝礼：打造诚信产品和诚信消费环境 服务消费者

人民网北京5月10日电 今日，由途虎养车和人民网联合发起，28家汽车后市场产业链企业共同参与的“汽车后市场·诚信服务联盟”在京正式成立。

中国消费者协会副秘书长董祝礼在致辞中表示，诚信服务联盟就是要打造这样的诚信产品和诚信消费的环境，更好地服务消费者，保护消费者。

董祝礼讲到，随着人民生活的大幅提升和改善，消费者的需求也逐步地从温饱型向品质型跃迁。品质消费已经成为消费者的新需求，消费者更加注重商品和服务的质量，更加注重品牌和美誉度，更加注重消费体验和精神的愉悦。特别是更加注重诚信与公平。

汽车后市场也是一样的，众多服务平台的出现，极大地方便了消费者的选择，也增加了消费者的生活快乐与幸福，其中大量的高品质的服务、高品质的产品，和讲诚信的一些良好的企业，背后为消费者也做了长期的努力，在这个领域当中，快速地发展，得到了消费者的信赖和支持。

董祝礼表示，中国消费者协会2018年把消费维权的年主题确定为品质消费、美好生活。这个年主题的提出，就是要呼吁全社会来崇尚品质消费的理念，适应品质消费的需求，创造品质消费的环境，从而促进我们经济的高质量发展，满足人民日益增长的美好生活需求。企业落实这样一个年主题，就是始终坚持依法经营，始终坚持诚信经营，不断地提高产品和服务的质量。诚信服务联盟就是要打造这样的诚信产品和诚信消费的环境，更好地服务消费者，保护消费者。

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