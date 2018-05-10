张明：联盟的信用必须体现在整个汽车产业链每个节点上

人民网北京5月10日电 今日，由途虎养车和人民网联合发起，28家汽车后市场产业链企业共同参与的“汽车后市场·诚信服务联盟”在京正式成立。中国质量检验协会驻会副会长张明在会中表示，联盟的信用还必须体现在整个汽车产业链的每个节点上，要去切实做好新形势下打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣工作。

张明认为，汽车后市场是个后发市场，对于绝大多数人来说，目前也很难看清未来市场的信用状况，但从其他行业的发展过程来看，一个行业的信用体系建设，必然主要依靠两股力量，一是我们行业内的企业，二是消费者，汽车后市场的信用体系建设，当然也不可能是个例外。

张明讲到，人民网与途虎养车联合发起诚信服务联盟，围绕行业的短板和用户的需求，在为用户提供更加专业服务的同时，也可扫除用户最担心的配件、价格、售后这些关键问题，联盟的成立，将为消费者带来更加便捷、安全的线下安装体验，相比其他一些烧钱式的补贴用户的方式，这种方式更加能够表达对用户，对消费者的尊重。

张明表示，联盟的信用还必须体现在整个汽车产业链的每个节点上，要去切实做好新形势下打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣工作，包括汽配生产、汽配流通和汽车维修服务等全过程。运用第三方权威的产品质量、防伪溯源、诚信验证等技术服务，建立完善质量信号反馈机制。如此才能够真正意义上实现诚信服务联盟，才能真正促进改善消费环境，才能够真正不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

(责编：赵爽、李栋)