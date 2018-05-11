国际油价创近三年半新高 国内油价今日料“四连涨”

资料图：车辆正在加油站加油。中新社记者 张云 摄

中新网北京5月11日电(记者 邱宇) 新一轮成品油调价窗口将于5月11日开启。受国际油价继续走高影响，国内油价或再次迎来上调。

据隆众资讯测算，预计5月10日原油综合变化率为1.82%，对应上调幅度为80元/吨。卓创资讯测算的上调幅度为85元/吨。

截至目前，2018年国内成品油调价共进行了九次，上调五次、下调三次、搁浅一次，汽油总计上调290元/吨，柴油总计上调285元/吨。

最近一次上调是在4月26日，当时油价“三连涨”并创下了年内最大涨幅。

本次上调预期主要由于国际原油价格表现坚挺。据中宇资讯许磊介绍，近日，国际原油连续几个工作日反弹，美国WTI原油期货价格一度突破70美元/桶，创下2014年底以来最高水平。

“主要是因为委内瑞拉石油产量下滑以及市场对美国制裁伊朗预期增强的影响，同时产油国联合减产消息的共同推动了油价上涨，市场多头因素占据主动。”许磊说。

本轮计价周期美国WTI原油期货价格走势图。来源：wind资讯

5月9日，美国WTI原油期货收涨2.08美元，报71.14美元/桶，布伦特原油期货收涨2.36美元，报77.21美元/桶。

若油价上调，消费者开车出行成本将进一步增加。从零售方面来看，各地92号汽油每升价格已经全面进入“7元时代”。目前，北京中石油、中石化的92号汽油为7.07元/升，上海为7.03元/升。

隆众资讯分析师李彦指出，近期加油站的表现波动不大，当前中石化等主营站优惠幅度多在0.5-0.7元/升，而民营加油站的优惠幅度多在0.5-1.2元/升。(完)

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