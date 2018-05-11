让奋斗成为企业家底色

一个时代有一个时代的主题，一代人有一代人的使命。但不论身处哪个年代，奋斗都是中国人不变的精神。“中国人民自古就明白，世界上没有坐享其成的好事，要幸福就要奋斗”，习近平总书记对中华民族伟大奋斗精神作出深刻阐述，也为全社会树立起奋斗的旗帜。

今年是改革开放40周年，我们在经济建设上取得了举世瞩目的成就，成长起来一大批优秀的企业。企业是经济生活中最活跃的主体，增强国家的综合国力，提高社会的生产效率，提升人民的幸福指数，都离不开各行各业的努力。

“市场活力来自于人，特别是来自于企业家，来自于企业家精神。”奋斗是企业家的底色，也是企业家精神的重要内容，但为什么而奋斗则是更基本的命题。近日，小米公司创始人雷军一句“我是谁，我为什么而奋斗”，就在企业家群体中引发了共鸣。企业家奋斗的目标不应仅仅是财富、规模，历史对伟大企业家的铭记从来不是因为他们的财富，而是因为他们对国家、民族、社会进步所贡献的力量。一个伟大企业的梦想，应该是与社会、与人民、与国家的梦想同心同向的。对企业家来说，奋斗是圆梦的唯一路径。奋斗不仅是一种精神，更是一种行动，是敢闯、敢拼、敢试、敢为人先，用智慧和汗水迎接时代的挑战。

这是一个伟大的时代，中国企业家有着历史上最好的发展机遇。改革开放以来，中国经济一直保持着稳定快速的增长，人生出彩的舞台越来越大、改变命运的机会越来越多。时代提供了机会，也提供了保障，从基础建设到法治环境，从改善公共服务到培育、保护、弘扬企业家精神，新时代的改革创新为企业家奋斗提供了最有力的支撑。企业家身处这个时代，奋斗不仅是一种选择，更是一种使命，要在奋斗中实现自己的抱负，在奋斗中把个人、企业与社会、国家紧密联系在一起。国家强大，企业才能兴盛；企业兴旺，国家更加强大。可以说，企业家的精神面貌，就是时代精神和民族精神的缩影。

改革开放40年，企业家在物质财富创造上功不可没；进入新时代，用什么样的精神力量来鼓舞大众更应该是企业家思考的新命题。各行各业的企业家为什么而奋斗的共同答案，应该是服务更广大的群众，解决经济社会生活中的难题，投身用科技创新等手段改善人民福祉的事业。成为受人尊敬的公司，为了人民群众的生活福祉，为了推动国家的科技变革，中国企业家们的奋斗目标就不能停留在创造财富，而应着眼于实现更大的社会价值，为人民群众的美好生活贡献力量。这就要求企业家能给社会带来正能量、用奋斗精神来鼓舞大众，而不是靠低俗内容来吸引用户。为人民幸福、社会进步、国家强盛、民族复兴而奋斗不息，才是企业家在新时代应当追求的基本的精神与价值。

奋斗既是企业家精神，也是时代潮流。改革开放40年来，我们各项事业蓬勃发展，依靠的就是奋斗。奋斗，已经成为一代中国人的生活方式；选择了奋斗，就是选择了相信美好的生活将由我们自己来创造。惟奋斗者进，惟奋斗者强，惟奋斗者胜，世界终究属于那些肯为之奋斗的人。惟有以奋斗为帆，中国企业才能永立潮头，中国梦才能一往无前。

（作者为中国（海南）改革发展研究院经济所所长）

《 人民日报 》（ 2018年05月11日 05 版）

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