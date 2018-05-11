最“高冷”有轨电车下线

5月10日，德令哈现代有轨电车在中车青岛四方机车车辆股份有限公司产品测试线上进行出厂前检测。

德令哈现代有轨电车项目首列车9日在山东青岛下线。这一有轨电车采用超级电容和钛酸锂电池混合储能技术，预计今年年内投入运营，将成为首列开进青藏高原的现代有轨电车，也将是世界上运营海拔最高的有轨电车。

新华社记者 李紫恒摄

《 人民日报 》（ 2018年05月11日 03 版）

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