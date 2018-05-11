人民网>>财经

福建三年拟建450家中医馆

2018年05月11日08:09  来源：人民网－人民日报
 

　　本报福州5月10日电  （记者邵玉姿）日前，福建省出台了《福建省中医固本工程三年行动计划（2018年—2020年）》，确定开展中医固本工程三年行动，每年将投入建设不少于150家中医馆，力争全省85%以上的社区卫生服务中心、70%以上的乡镇卫生院设有中医馆。

　　《计划》明确，到2020年，每千常住人口中医类医院床位达0.6张、中医执业（助理）医师数达0.45人，力争每个市县办好1所中医类医院，力争所有社区卫生服务机构、乡镇卫生院和70%的村卫生所具备与其功能相适应的中医药服务能力。根据《计划》，全省还将加大培养力度，新建省级名老中医传承工作室30个、学术流派传承工作室6个。同时，开展高层次中医职业教育，实施名中医培养计划、名中医访问学者项目、基层老中医药专家师承带徒项目。


　　《 人民日报 》（ 2018年05月11日 13 版）
(责编：仝宗莉、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网
 

推荐阅读

全国接待国内游客1.47亿人次　　本报北京5月1日电  （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】

财经

物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动　　价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】

金融

北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人　　人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】

中国央企新闻网--权威发布中央企业，国资委，地方国企最新消息

66家中国企业上榜2018全球品牌500强　　人民网北京5月2日电 （邢郑） 记者从国家市场监管总局获悉，我国商标注册申请量保持快速增长势头。今年一季度，商标注册申请量153.1万件，同比增长83.0%，创历史新高，其中，网上申请134.3万件，占申请总量的88.1%。 根据英国品…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved