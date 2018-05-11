福建三年拟建450家中医馆

本报福州5月10日电 （记者邵玉姿）日前，福建省出台了《福建省中医固本工程三年行动计划（2018年—2020年）》，确定开展中医固本工程三年行动，每年将投入建设不少于150家中医馆，力争全省85%以上的社区卫生服务中心、70%以上的乡镇卫生院设有中医馆。

《计划》明确，到2020年，每千常住人口中医类医院床位达0.6张、中医执业（助理）医师数达0.45人，力争每个市县办好1所中医类医院，力争所有社区卫生服务机构、乡镇卫生院和70%的村卫生所具备与其功能相适应的中医药服务能力。根据《计划》，全省还将加大培养力度，新建省级名老中医传承工作室30个、学术流派传承工作室6个。同时，开展高层次中医职业教育，实施名中医培养计划、名中医访问学者项目、基层老中医药专家师承带徒项目。

《 人民日报 》（ 2018年05月11日 13 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)