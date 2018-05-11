立起规矩来 严管漏网车

个体的安全感，来自全社会对规则的遵守。安全的交通环境，需要每个人为之努力

马路口，红灯亮起，汽车纷纷停在白线后，等候已久的行人们迈开步子，几辆电动车、摩托车却对红灯视若无睹，毫不减速呼啸而过，在行人的惊呼声中“一骑绝尘”……

小区里，人行道上，老人拎着菜篮缓步而行，放学归来的孩子们打闹嬉戏。几辆电动车、摩托车“突突”着冲上人行道，在人群中左右穿梭，不减速、不按铃……

如今，在一些城市，类似场景每天都在上演。

针对摩托车等机动车驾驶安全问题，《中华人民共和国道路交通安全法》做出了明确规定，机动车行经人行横道时，应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行。机动车行经没有交通信号的道路时，遇行人横过道路，应当避让。

但对电动车，规定却相对模糊。我国现行的《电动自行车通用技术条件》颁布于1999年，各项规定颇有“年代感”，没有将电动自行车纳入机动车范畴。但随着消费需求改变和技术升级，市面上很多电动车的最高时速等指标已经符合机动车标准。最新的《电动自行车安全技术规范》报批稿今年1月向社会公布，新标准从发布到实施有一定过渡期，导致大量“超标”电动车依然抢占非机动车道，无牌上路。

笔者曾在一个没有交警的路口观察，短短半分钟之内，就有10余辆电动车、摩托车闯红灯，而且闯得毫不犹豫。为啥他们不怕监控、不怕收罚单？“无所畏惧”背后，是管理漏洞。在没有交警执法的路段，摄像头能精准捕捉违规汽车，却对大量没有牌照、不去年检的电动车、摩托车没办法。很多驾驶者还戴着头盔，即便拍到了违规行为，也无法处罚到人。每年因违反交规被处罚的电动车驾驶者数量，与实际违规人数相比只是“九牛一毛”。

这些“放飞自我”的车辆已成为交通安全的大隐患，尤其是外卖小哥的送餐车。送餐高峰期往往和下班、放学时间重叠，路口、居民区行人众多，快速穿行十分危险。据上海和南京的交管部门统计，仅2017年上半年，上海市送餐外卖行业就发生伤亡交通事故共76起；南京市2017年发生涉及外卖送餐电动车交通事故3242起，造成2473人受伤。

对屡屡挑战交规的电动车、摩托车，不能再听之任之，必须尽快加强约束和监管。

规矩立起来。要完善、细化相关法律法规。对摩托车应执行更加严格的扣分、罚款标准，提高驾驶员的违规成本。对电动车须尽快更新国家标准，将符合标准的车辆纳入正规机动车管理范围，并督促各地执行、落实最新的标准和规定，而非仅仅将“规矩”停留在纸面上。

监管严起来。好的法律法规需要强有力的执法保障。要赏罚分明，强化驾驶员的安全守法意识。交管部门可以根据路况组建更多小队，以机动巡逻与定点检查相配合的方式，整顿交通秩序。在杭州等地，正是通过严密的道路监控和严格的交通执法，才让“斑马线前机动车礼让行人”成为大部分当地人遵守的规则。有杭州司机感叹：“被监控拍到不仅扣分罚款，还会被公示。罚怕了自然长记性，慢慢就养成好习惯。”此外，还须加强督办牌照的力度，只有做到“一车一牌”，处罚才能落实到人。

宣教多起来。不管是否造成安全事故，不守交通法规本身就是错误，就应该受到监管与惩罚——对这类概念性、原则性问题，要进行形式多样的普法教育，对象不仅是电动车、摩托车驾驶员，还应该包括送餐公司、外卖平台等有骑行业务的企业，以及相关类型车辆生产商和销售商。

个体的安全感，来自全社会对规则的遵守。要让交通规则的“网”覆盖所有出行者。无论是机动车、非机动车还是行人，都要按“红灯停，绿灯行”的规矩办事。面对红灯，谁也别例外，该停都得停；绿灯亮了，也不用提心吊胆，可以踏踏实实过马路。安全的交通环境，需要每个人为之努力。

《 人民日报 》（ 2018年05月11日 17 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)