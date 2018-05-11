原标题：“新一线城市”人才虹吸效应显现

以西安、南京、成都等为代表的新一线城市近日全面入局人才抢夺战，在“送钱”“送房”“送户口”上门槛之低、政策力度之大前所未有。

“钱”“房”方面，长沙宣布对本硕博毕业生给予0.6万至10万元不等的租房、生活和购房补贴。南京宣布高层次人才将按不同规定享有申购120平方米以上住房、170万至300万购房补贴等安居方式。

落户方面，继西安在校大学生凭借学生证、身份证即可在线落户后，山东的“零门槛”让人才争夺硝烟更加浓烈：人才落户不再受就业年限、社保年限、单位性质、居住场所限制，省级高层次人才及其共同居住的父母、配偶、子女落户限制全面取消。

引人还要留人。成都更是针对“蓉漂”人才出台个人纳税额优惠、人才公寓、子女入学等一系列优惠政策。

事实上，去年下半年以来，“新一线”城市陆续出台的人才新政已经显现出较强的“引力场”效果。BOSS直聘近日发布的《2018一季度人才吸引力报告》显示，2018年一季度，一线城市依然面临人才净流出，人才净流出率为0.28%，与之相比，新一线城市人才流入率为1.07%，较2016年增长3.2%。

猎聘发布的《2018Q1中高端人才薪酬与流动大数据报告》显示，在全国人才净流入率排名最高的15个城市中，前四名依次为杭州、长沙、成都和武汉，人才净流入率分别为13.60%、10.24%、10.19%、9.79%。相比之下，一线城市的排名相对靠后。智联招聘发布《2018年春季白领跳槽指数调研报告》显示，2018年跳槽时，有33.2%的白领选择成都、杭州等“新一线城市”，超越传统一线城市的32.7%。

“‘新一线城市’的人才争夺对于其他城市会产生‘虹吸现象’。”首都经济贸易大学副教授王晖告诉《经济参考报》记者。

“‘新一线城市’转型过程中也出现了很多新行业、新产业以及相关的高薪岗位。”在瑞元投资咨询公司高级合伙人白睿看来，“新一线城市”的人才争夺，将对同级别城市起到榜样和示范作用，使当地政策实施更加具有区域聚集效应。

中国社科院人口与劳动经济研究所副研究员程杰在接受《经济参考报》记者采访时指出，大城市经济发展已经进入转型升级关键阶段，谁能够在转型升级中抢占先机，很大程度上取决于其人才储备和人力资本积累。“目前很多城市人口规模不足以为其城市规划目标提供必要的支撑，因而在人才争夺战中更为活跃。”

程杰还表示，人才争夺战是经济发展阶段转变的必然结果，将会是一个常态。“人才有序流动根本上要依靠市场竞争机制，至于户口、住房、教育等公共服务和福利应该具有普惠性，不能仅仅作为人才战略的政策工具。”

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)