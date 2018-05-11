“乡村儿童阅读报告”聚焦中西部

5月2日，亚马逊中国携手中国扶贫基金会、北京师范大学中国公益研究院联合发布针对中西部贫困地区的乡村儿童阅读报告。调查显示，中西部贫困地区儿童的课外阅读资源匮乏，高达74%的受访乡村儿童一年阅读的课外读物不足10本，更有超过36%的儿童一年只读了不到3本书；此外，超过71%的乡村家庭藏书不足10本，一本课外读物都没有的乡村儿童占比接近20%。形成鲜明对照的是，2016年《中国城市儿童阅读调研报告》显示，城市儿童年均阅读量在10本以上的占到了64.2%。

由于交通不便，这些乡镇普遍没有图书馆和书店，家长很少给孩子买课外书。学校图书室或教室图书角成为获取课外读物的主要来源。但大部分图书来自社会捐赠，没有根据年龄年级特点配备，不适合学生阅读。

报告指出，相比于简单的图书捐赠，建立更长久的课外阅读体系，即丰富的课外阅读资源、辅助课外阅读激励和指导机制并行，逐步培养乡村儿童阅读兴趣和习惯更为重要。在这方面，“书路计划”正在进行探索，除每所电子图书馆配备Kindle电子书阅读器及出版社合作伙伴捐赠的500余本适合儿童阅读的电子书外，还通过培训老师设立“护路”老师的机制，形成课外阅读支持网络；面向项目受益学生征集“书路童行”作文，合集义卖善款回馈给小作者们，激励学生对阅读和写作的兴趣。目前，“书路计划” 为中西部8个省份超过百所乡村学校建立了Kindle电子图书馆。

（艳 梅）

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