原标题：套路贷新套路：挑有房者下手 有人900万房产险被套

原标题：深圳警方近日打掉多个“套路贷”犯罪团伙，有受害人借5万元险被套900万元房产

“套路贷”新套路：专挑有房者下手

“贷款方逼得太厉害，还威胁要起诉我并查封房产。我当时压力很大，甚至一度有了轻生的想法。”回想起数月前遭遇“套路贷”的情景，深圳的邓先生仍心有余悸。

记者了解到，近期，深圳罗湖公安分局破获两起“套路贷”犯罪案件，涉案金额共计700多万元。罗湖公安分局近日发布类似典型案件，并剖析其作案手法。警方介绍，“套路贷”的实质是一个披着民间借贷外衣行诈骗之实的骗局，不法分子假借民间借贷之名，非法占有他人财产。这类犯罪案件属新型案件，作案手法隐蔽，侦查取证、定罪定性难度高。

借钱是假，“套房”是真

今年4月12日凌晨，深圳罗湖警方对一“套路贷”犯罪团伙开展统一收网行动，将11名目标嫌疑人全部抓获，挽回郑先生价值900万元的房产。

2016年年底，郑先生急于用钱，但自身因有过不良征信记录，无法通过正规银行渠道贷款，于是找到从事小额借贷的欧某。得知郑先生名下有一套价值900万元的房产后，欧某答应借贷。

2016年11月至2017年7月间，欧某伙同江某、宋某等人，通过与郑先生签订“阴阳合同”“空白合同”“制造虚高银行流水”的作案方式，向郑先生放贷7次。

郑先生第一笔款只借了5万元，实际到手两万多元。“每次放款后都会立即被以支付利息、保证金、好处费等名目扣除部分借款，我实际拿到手的借款金额远远达不到合同约定的金额，却被要求按照合同约定的借款金额支付本金和利息。”郑先生介绍。

贷款到期后，当郑先生苦于无能力还款时，欧某等人称要帮助他“平账”，实质为借旧还新。办案民警介绍，贷款方通过“转单”每次又产生新的利息、新的违约保证金，将上一笔借贷的利息和违约保证金予以“平账”，从而不断垒高虚假的借款本金。经过11手的“转单平账”套路后，被害人债务本金从5万元累计到340余万元，而实际到手只有36万余元。随后，贷款方通过向法院提起虚假诉讼的方式，企图非法占有郑先生房产。

借贷50万元，到手数千元

去年9月，龙某、伍某报案称，其被民间小额贷款公司诈骗，却被该小额贷款公司提起诉讼。经初查，民警判断龙某、伍某所报案件为“套路贷”诈骗案件。2017年12月6日，专案组抓获犯罪嫌疑人6名。

警方介绍，该团伙以“民间借贷”为幌子，专挑在深圳有房产的对象下手。放贷犯罪团伙与被害人签订借款合同，制造民间借贷假象，并以“违约金”“保证金”等名目骗取被害人签订“虚高借款合同”“房产抵押合同”等明显不利于被害人的合同。同时带借款人去公证处，将房屋的出租、管理及查档权授权给贷款方，以便为今后和借款人打官司提供合法依据。

办案民警解释说：“举个例子，借款人意图贷款25万元，贷款方会想方设法劝借款人贷50万元，然后以过流水的名义收回30万元，再以保证金、中介费、服务费等名义要求借款人付现19万余元，也就是说借款人最终只到手数千元。”办案民警称，等到还款日，贷款方以违约名义，向借款人索要50万元借款，如果借款人不还便向法院申请查封借款人房产。而受害人往往是在贷款方连哄带骗的情况下签订的合同，很多人无法提供任何证据，甚至很多人签订的是空白合同，这就使得受害人无法提供有力证据。

作案人反而掌握“证据链”

罗湖警方表示，“套路贷”实质是披着民间借贷外衣行诈骗之实的骗局，作案手法隐蔽，容易与高利贷或者普通民间借贷混淆，且涉及的相关法律适用问题较多，侦查取证、定罪定性难度高。

警方总结了3种典型“套路贷”犯罪手段：

“初级套路”以制造银行流水痕迹、虚增债务为主要犯罪手段。

中级套路指借钱给无经济能力的被害人做购房首付款，再诱使被害人多方借款“平账”。

“高级套路”也称“连环套路”，以虚增债务、利滚利、多次“转单平账”为主要犯罪手段。

警方表示，“套路贷”被害人群体多为资金需求强烈、法律上自我保护意识不强的群体。而犯罪团伙则组织性明显，人员分工精密，配合度高。在主犯的统筹指使下，团伙中有负责拉业务的人员；有负责“空放”贷款、收取现金的人员；有与借款人商谈、签订合同的人员；有管理账目和借贷合同的人员；有使用暴力或“软暴力”讨债的人员；有提起、参加虚假诉讼的人员。作案人一般不将合同、借条、收条等给借款人，导致借款人不掌握任何书证。而作案人掌握的虚高借款合同、制造的银行流水、收条等书证物证能相互印证，形成一套完整的借贷证据链，最终反而使得借款人在民事诉讼中无法举证。（记者 刘友婷 本报实习生 林柔柔）

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