原标题：擅自把快件放快递柜可拒收 快递新规您满意吗？

年内实名制全覆盖、包装向绿色化转型，《快递暂行条例》招式多多——

快递新规，您满意吗？(民生视线)

5月1日起，《快递暂行条例》正式实施。去年我国快递业务达400.6亿件，堪称“快递大国”。作为我国第一部针对快递行业的法律法规，该《条例》不仅与千家万户密切相关，也事关物流业健康发展。

快递员擅自将快件放入快递柜、拒绝送货上门该不该罚？随着收递实名制正式实施，消费者个人信息安全谁来保障？遏制过度包装、确保行业绿色化发展，有哪些新举措？对大家关心的这些问题，《条例》是否做了充分回应？本报记者为您一探究竟。

——编 者

快递柜不是“甩手柜”

未经同意擅自把快件放入快递柜，消费者可拒领包裹

“自从小区装了智能快递柜，快递小哥常常把包裹往里面一放了事，送货上门服务也越来越少。”北京市昌平区回龙观社区居民夏晓琪向记者抱怨，类似婴儿床、游戏围栏等重货，快递员竟让她自己扛上楼。

而一些公司的快递柜开始征收“超时费”更是引发了公众不满。中国邮政快递报社舆情监测室的监测显示，仅今年3月份就有北京、上海、天津、杭州、合肥、赣州和九江等地消费者较为集中、强烈地反映智能快递柜的服务问题。比如，“快递不能光快不递”“快递柜不是‘甩手柜’更不是‘钱柜’”“快递变‘快取’是对消费者权益的侵害”……

对这些问题，《快递暂行条例》是否做出规定？

中国人民大学法学院教授刘俊海表示，根据《条例》，经营快递业务的企业应当将快件投递到约定的收件地址、收件人或者收件人指定的代收人，并告知收件人或者代收人当面验收。因此，将快件放入快递柜，须征求消费者的同意，如果消费者不同意，就应该兑现“快递送到家”的承诺。即使放入快递柜，也得完成告知义务，而不是放到快递柜里一走了之。

“如果出现未经允许就投递快递柜的情况，消费者可以拒绝领取包裹，并要求快递企业把包裹直接送给消费者。”刘俊海补充说。

一位《条例》起草组成员对记者进一步解释，“快递”属于“寄递”，依照邮政法第八十四条第二款规定的寄递含义，快件应当“按名址递送”。“这不仅仅是《条例》的规定，还涉及遵守上位法的问题。”该成员说，企业未经用户同意，不能采用按址投递、用户领取等其他方式投递，必须既送到“名”也送到“址”。

那么，如果用户同意快递小哥将快件放入快递柜，向消费者收取“超时费”是否合理？

“如果小区快递柜是快递公司参与修建的，不应该收取费用，因为这是消费者购买快递公司服务中的一部分。更重要的是，快递行业通过智能快递柜提高了效率，扩展了业务，没必要再跟消费者争利。即使快递柜来自第三方平台，如果要收费，也应先征得消费者同意。”刘俊海说。

然而，快递柜运营方认为，作为小区基础便民服务设施，快递柜并非纯公益性质。基于其潜在市场价值，企业以市场行为铺设，且正逐步成为城市末端投递服务的重要补充方式。要使这种经营方式维持下去，必须减少快递柜运营企业的亏损，收费也是不得已而为之。

对此，许多消费者呼吁尽快出台相关行业标准，明确快递柜“超时费”的收取标准，减少快递公司、快递柜企业、客户之间可能产生的摩擦和矛盾。记者从国家邮政局了解到，目前快递柜相关管理办法正在制定过程中，有望于今年上半年发布。

此外，有关暴力分拣、私拆包裹、快件丢失等行业服务“痛点”，《条例》也做出了相关规定。例如，根据《条例》，由于快件延误、丢失、损毁或者内件短少而使得用户合法权益受到损害的，用户均可以向快递企业提出索赔要求。同时，《条例》还规定企业应当规范操作，防止造成快件损毁。

快递实名制正式施行

每天实名收寄约1亿件，占每天快递业务量的83%，年内实现剩余17%的全覆盖

随着《条例》正式实施，快递实名收寄也以法规形式明确。未来寄件人拒绝提供身份信息或者提供身份信息不实的，不得寄件。

为何要实施实名制呢？“保证寄递安全是首要目的。无论是住宿还是乘坐高铁、飞机出行，都必须出示身份证件，寄快递也是一样的。”国家邮政局有关负责人说。

其次，实名收寄还体现了诚实信用的原则。据了解，快递运单是一份合同，寄件人与快递公司订立合同，快递公司的名称应当是真实的，寄件人的姓名也应当是真实的。

实际生活中，寄件人可能是一个自然人，也可能是一个单位。如果是单位发件，实名制具体如何实施呢？《条例》规定，寄件人交寄快件应如实提供寄件人的姓名、收件人的姓名(名称)，责任到人。也就是说，如果是单位发件，必须写上具体办事人的姓名，以便溯源。对收件人的要求则灵活很多，可以写个人姓名，也可以写单位名称。

如果是智能快递柜寄件，实名收寄又该如何保障呢？

快递柜运营企业丰巢有关负责人表示，在深圳地区，丰巢已经做到了快递柜实名寄件。“在丰巢自助寄件系统中，客户通过网页完成寄件信息的填写，需要提交身份证正反面照片进行实名认证。下单后，将包裹存放柜机时，丰巢将利用柜机高清摄像头对寄件下单人进行实名校验。如果下单人非实名投递，进行限制入柜操作。”

实行实名收寄，用户最担心的莫过于个人信息安全。刘俊海介绍，《条例》从法律层面规范了相关问题。《条例》规定，如经营快递业务的企业及其从业人员出售、泄露或者非法提供快递服务过程中知悉的用户信息，最高可处以10万元罚款。

国家邮政局邮政业安全中心的邮件快递实名收寄信息系统——安易递去年上线，该系统能为用户提供一个全网通用、全国通用、唯一标识身份信息的实名二维码，寄件时，只需出示二维码，快递员即可快速扫描检验用户信息，防止身份信息泄露风险。

去年“双11”以来，顺丰等公司推广了隐私面单。在隐私面单上，收件人的姓名、电话均被隐去，只有当快递员通过巴枪扫描条形码才可获取，在很大程度上保障了用户的个人信息安全。

数据显示，目前全国已有153个城市试点实名制寄递，每天实名收寄约1亿件、占每天快递业务量的83%。国家邮政局局长马军胜在今年两会“部长通道”上表示，年内要实现剩余17%的全覆盖。

包装向绿色环保转型

目前使用的包装塑料袋，在自然条件下需要200年才能实现降解

据统计，2016年我国快递业务量为313.5亿件，共耗用编织袋约32亿条、塑料袋约68亿个、包装箱37亿个、胶带3.3亿卷。随着行业严控成本，快递用塑料包装多为不可降解的劣质塑料制品，对环境产生了严重影响。此次《条例》为行业指明了绿色化发展的方向，鼓励企业和寄件人使用可降解、可重复利用的环保包装材料，鼓励企业采取措施回收快件包装材料，实现包装材料的减量化利用和再利用。

快递行业专家赵小敏表示，目前《条例》仅从导向上强调要建立绿色生产消费的制度，“这还不够，需从制度上强化、细化相关绿色环保要求。”

9月1日起，新修订的《快递封装用品》系列国家标准将正式实施。新国标从“减量化”“绿色化”“可循环”三方面对原有标准进行了补充完善。

“新版国标强化了减量化要求。”邮政科学研究规划院检测中心常务副主任把宁说，新国标一方面降低了快递封套用纸的定量要求、塑料薄膜类快递包装袋的厚度要求；另一方面，对快递包装箱单双瓦楞材料的选择不再做出规定，只要材料符合耐破、边压和戳穿强度等指标即可。同时要求快递封装用品的印刷宜保持材料原色，降低油墨使用量。

“目前，行业在这方面已取得一定进步。”把宁说，根据邮政科学研究规划院的调研，行业内单瓦楞纸箱的使用量在逐步提升，企业减量化意识逐渐加强。

此外，新国标增加了重金属与特定物质限量要求，还首次明确提出“快递包装袋宜采用生物降解塑料”，并相应增加了生物降解塑料快递包装袋的生物分解性能要求。“我们目前使用的塑料袋，在自然条件下需要200年才能实现降解，而使用生物降解塑料快递包装袋后，采用堆肥方式，半年可实现90%以上降解，若温湿度合适，1年内可全部降解为二氧化碳和水，是真正的环境友好型包装袋。”把宁说。

“新国标的实施，对企业影响最大的就是生物降解塑料包装袋。”把宁介绍，使用生物降解塑料包装袋的成本，可能是现有包装袋的2倍以上，这对快递行业的成本控制提出了新挑战，也需要消费者提高绿色环保意识，为未来可能实行的“环保快递”支付更多费用。

把宁说，希望通过提高重金属与特定物质限量要求的标准，淘汰低端包装袋，推动封装用品绿色化。

然而新国标作为推荐性标准，如何保证其执行率呢？国家邮政局政策法规司司长金京华介绍，该局将配合有关部门开展快递包装产品绿色认证，引导和支持电商、快递企业、消费者使用通过绿色认证的快递包装产品。“同时，将加强对企业标准执行情况的监督检查，加大绿色快递包装产品质量监督检查和情况通报力度，将快递绿色包装纳入绿色产品信用体系建设，探索建立黑名单制度，推动建立联合惩戒机制。”金京华说。（本报记者 李心萍）

(责编：杨曦、仝宗莉)