原标题：网上追星消费花样多 专家提醒保持理性谨防上当

网上追星消费花样多 专家提醒谨防上当

今年以来，大一学生思琪(化名)在QQ空间一共发了54条原创“说说”，其中41条都与偶像有关。

年初，一档偶像真人秀节目在某视频网站播出后风靡一时。被节目里的偶像吸引，她“路转粉”了。参赛偶像的成绩由线上投票与现场排名票数相结合决定，在规定日期内，网站用户可以通过投票通道对心仪的偶像投票。

思琪每天为偶像投150票，这要花上1个小时。因为操作过于频繁，她的手机常常卡顿，无法登录网站。由于害怕手机因此“瘫痪”，思琪每天都要卸载再重装网站App好几次。节目播完，偶像开始巡演。思琪所在的粉丝群里，有很多人决定去看巡演，她也在默默攒钱，希望可以去现场见见偶像。

为偶像打call五花八门

线上刷票只是粉丝日常追星的一部分。投票网站的账号能在淘宝上大量购买，普通账号和VIP账号价格不等，而购买账号所用的资金来自粉丝的“集资”。

在线下，有专门的粉丝“集资群”，群里有专门的管理人员对资金进行管理，所集资金用于购买投票网站账号，制作明星海报、立牌等。

宝姐(化名)前后花了两万元为偶像买账号和水票。对于“集资”，与宝姐同属一个偶像后援会的子禾(化名)说，“‘集资’不管多少都可以，一分钱两分钱都是对偶像的心意。”

“有钱出钱，有力出力”是投票小组的“宗旨”。刚上大学不到一年的艳芬(化名)追了某偶像男团成员两年多。她参与过每日转发明星微博等活动，在她看来，微博“控评”(通过点赞评论来掌控微博热评——记者注)要尽量用带图评论，文案要有质量。

艳芬介绍，除票数外，网站“直拍”(即表演时针对单个选手进行的拍摄——记者注)的播放量、微博评论、排行榜等都成为粉丝的“必争之地”。而“直拍”与投票一样，也有自己的“快捷方式”，粉丝可以通过改变播放设置、登录多个浏览器等方式，让电脑自动重复播放视频，为偶像“打call”。

近日，大学生张小欣(化名)把QQ字体换成了某男子演唱团体成员的“手写字体”。追星路上，她为偶像的生日应援“集资”过，也刷过中国、韩国的各种娱乐排行榜单，还专门买了各种视频网站VIP，只要偶像“露脸”的节目，她必然“追到”。

18岁大学生李昂(化名)的偶像没能从综艺节目里顺利“突围”，这让她很伤心，“我到现在还不能接受这个结果，有天曾哭得‘喘不过气’，现在好多了，就是心里‘堵得慌’”。

在偶像比赛期间，李昂在一个有1000多位粉丝的投票组担任管理员，每天至少要值班3个小时，“自从管理投票后就没有午睡了，晚上再也没有早睡过”。

综艺节目有责任引导青少年理性追星

“追星也算打开我的眼界吧，我获得了一种‘自我感动’，从偶像身上汲取正能量。”李昂认为，“粉丝圈很可爱，同担(一同追星的人——记者注)是偶像之外最能支撑、吸引我坚持下去的因素”。

“我有一个闺蜜，她追星之后我们的共同话题少了好多，以前天天聊天，现在聊不到一块儿。她经常给我发好几个综艺视频链接，我根本不会打开看。”大二学生雨欣(化名)觉得追星太疯狂不合适，学生应该首先把自己的事情做好。

有时候，雨欣看到闺蜜因为偶像失利难过得大哭，觉得这样“很不值得”，“我觉得追星的前提是要把自己变得更好，不要让追星影响到自己的情绪。”

“我会看一部好的电影、电视剧，也会喜欢里面的演员，但我不会把他当成偶像狂追。现在当红的‘小鲜肉’明星，我也不感兴趣。”从来没追过星的大学生张薇(化名)身边有追星的同学朋友，就像“着了魔”，她不能理解他们为何会这么喜欢一个不认识自己的人。

追星多年的艳芬觉得自己一直都“安分守己”，顶多在草稿纸上写写偶像名字，偶尔逃课回宿舍看偶像的生日会直播。

“我家人不能理解疯狂追星行为，认为这样连点儿‘自尊’都没了，所以我一般不跟父母聊偶像。”艳芬喜欢跟同学、朋友分享追星心得。

“年轻人有社交和情感需求，在一群人的社交过程中，需要某种主题作为共同话题，明星的某些特质刚好满足了年轻人共同的社交需求。”安徽大学社会与政治学院副教授王云飞认为，追星不能影响到个人、家庭和他人的正常学习、生活，追星也只是部分年轻人生活中一个“阶段性的插曲”，随着年龄的增长，这一热情便会消退。

安徽大学新闻传播学院教师胡昭阳认为，综艺节目吸引粉丝，发挥了大众传媒的“娱乐”功能，但同时也应该加强“涵养培育”的功能，引导青少年理性、适度追星。

“明星作为公众人物，其‘吸粉’能力极强，容易收获粉丝忠诚度。粉丝追求与明星之间的情感联系，追求社群内部的情感联系，这是可以理解的。”安徽大学经济学院教师陈旸同时提醒，年轻人追星需谨记两点：一是人与人之间的关系是复杂多样的，粉丝群中的社交有局限性，生活中有更多东西值得年轻人去学习、探索和追求；二是粉丝线上消费时，请擦亮眼睛，不要上当受骗。 (邓希希 中国青年报·中青在线见习记者 王海涵 记者 王磊)

(责编：杨曦、仝宗莉)