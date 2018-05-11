财政部:职工教育经费低于工资总额8%部分可税前扣除

人民网北京5月11日电 财政部网站昨日面向各省、自治区、直辖市等发布《关于企业职工教育经费税前扣除政策的通知》。

为鼓励企业加大职工教育投入，决定，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。

该《通知》自2018年1月1日起执行。

(责编：仝宗莉、蒋琪)