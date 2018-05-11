原标题：海南旅游业发展恰逢其时

近期，一系列利好政策的出台，让海南这片改革热土再次沸腾。乘此东风，海南旅游业也将迎来更多资本、项目和游客的进入，海南旅游业发展也迎来新的变局。

国际旅游岛的起落

数据显示，近几年来海岛旅游国际游客人数平均增长5.3%，正以超前于世界旅游增速0.8个百分点的速度发展。海岛游的市场发展空间正不断开发拓展，对海南旅游业是积极信号，海南旅游业发展前景一片光明。

2010年初，国务院印发《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》，标志着海南国际旅游岛建设上升为国家战略。

国际旅游岛概念及其规划的推出，迅速拉升了资本对这块旅游热土的积极性。大量房企涌入，在此跑马圈地，大建酒店成为他们的共同选择之一。公开数据显示，截至2017年年底，海南已拥有26家五星级酒店和134家按五星级标准建设开业的酒店；另有25家国际知名酒店管理集团、61个酒店品牌进驻海南。

原国家旅游局规划专家王兴斌在接受采访时表示，海南旅游业的一个特征是过于集中于酒店业的发展。背后因素是旅游地产来钱快，虽然海南旅游客流淡旺季明显，酒店的整体运营情况并不是很好，但需要提前占位，抢到地盘了，就算暂时不能升值以后还会升值。

海南旅游业近八年的日子难言顺利。王兴斌总结说，这个时间里海南旅游业并没有发生实质性进展，观光游还没有转变为休闲度假游，没有形成标志性的旅游产品，海南经济先天不足是一个原因。旅游发展需要依靠整个城乡基础设施、人文环境的完善，没有一二三产业的较好支撑以及地区社会经济等具备相当好的基础，旅游业的单兵突进难以取得很好的效果。

有数据显示，2015年至2016年，海南旅游业总收入年均增长率为18.31%，而同期的全国旅游收入年均增长率达19.98%，海南旅游业的发展步伐已相对落后。海南省旅发委的数据显示，2012年至2015年，除了2012年微增长外（0.13%），2013年至2015年，海南省入境过夜游客量（含港澳台游客，下同）都为负增长，而这四年的旅游外汇收入也都为负增长，其中2014年入境过夜游客量同比下降12.56%，旅游外汇收入同比下降19.76%，为该期间两个数据最低值。这意味着该四年间海南旅游业在国际市场上的竞争力不断走低。直到2016年，海南省入境过夜游客量、旅游外汇收入同比分别增长23.1% 、41.3%，竞争力开始回升。

海南旅游新机遇

4月中旬印发的《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》（简称《指导意见》）再次提及国际旅游岛，其中描述是“深入推进国际旅游岛建设，不断优化发展环境，进一步开放旅游消费领域……”

相比之下，《指导意见》对海南旅游业更明确的定位是“国际旅游消费中心”，具体表述是大力推进旅游消费领域对外开放，积极培育旅游消费新热点，下大气力提升服务质量和国际化水平，打造业态丰富、品牌集聚、环境舒适、特色鲜明的国际旅游消费胜地。为将此定位更好落地，《指导意见》对海南旅游业发展提出了12条具体实施措施。

其中一条是，允许外资在海南试点设立在本省经营的演出经纪机构，允许外资在海南省内经批准的文化旅游产业集聚区设立演出场所经营单位，演出节目需符合国家法律和政策规定。

执惠对此分析认为，海南有可能放开外商股比限制，这将给海南众多目的地景区带来大利好，可直接与拥有众多IP的国外企业对接，摆脱中介机构的限制。这将有助于缓解海南旅游内容产品欠缺的问题。一个被公众关注的点是，赛马和体彩的相对放开。《指导意见》提出，“鼓励发展赛马运动等项目……探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票”，已有投资商看中了其商业前景。

5月8日，罗牛山发布公告称，公司下属全资子公司罗牛山国际马术俱乐部有限公司的“海南国际赛马娱乐文化小镇”项目已获得《海南省企业投资项目备案证明》，总投资约287.8亿元。信息显示，该项目规划占地约500公顷，拟在2018年开工，2020年拟建成。

国资也早有布局。早在1992年，海南省国资委通过控股一家企业，进而控股了一家赛马娱乐公司，经营项目包括赛马。此外，海南省国资委还参股了海口市的“马文化旅游特色小镇”，业务形态包括儿童亲子马术教育、国际马术赛事中心等。

王兴斌认为，赛马和体彩的目的之一在于吸引更多的旅游人群，但目前预估效果不会很明显。“现在开了个口子，但能开多大不知道，现在还看不到一个具体措施。”

另据《指导意见》，海南将实施更加开放便利的离岛免税购物政策，实现离岛旅客全覆盖，提高免税购物限额。目前海南的免税商店分布在三亚、海口，免税购物的群体限定于乘坐飞机或火车离岛的游客，免税金额总控16000元内。这意味着海南离岛免税政策覆盖群体，将不再限定于乘坐飞机或火车离岛的游客，还将包括开车离岛人群。

王兴斌认为，这次中央对海南的定位，一个很大的变化是，把旅游业作为发展的优势产业之一，而不像过去那样把旅游业作为主导产业，要通过旅游把其他产业都带起来，把海南经济发展上去。他认为，相比之下，旅游业在海南整体产业中的地位有所下降，不过其他产业的发展也将有助于培育更好的社会经济环境，从而对旅游业的发展环境带来利好。

未来的挑战

不管是建设国际旅游岛，还是国际旅游消费中心，海南的前行道路依然任重道远。以国际游客来说，数据显示，2015年至2017年，海南省接待入境过夜游客人次分别为4492万人次、4977万人次、5591万人次，同比增幅分别为10.66%、10.80%、12.30%。但海南的入境游客（含港澳台游客）人次占比依旧偏低，其在2015年至2017年的人次分别为60.84万人次、74.90万人次、111.94万人次，占总过夜游客的比例分别为1.34%、1.50%、2.0%。

如何吸引更多国际游客，是海南难解而又必解的问题之一。免签国家范围扩大，是对策之一。王兴斌认为，免签政策打开了大门，但是游客来不来，还要看交通的便利性，比如国际航线密集情况，另外还要看海南的旅游产品、旅游服务等是否具备更多的竞争力。他认为，康养产业的发展也不能单靠良好的生态环境，还取决于相关技术的发展，以及大量人才的集聚等。这是市场行为，靠政府号召解决不了。如何匹配更好的市场环境，成为海南亟须解决的问题。

人才是影响整个旅游业发展的关键因素之一。有专家认为，海南旅游产品质量及服务品质依旧存在产品偏低端、服务品质低、消费层次低、品位低等问题，背后原因包括基础设施和人才匮乏，以及行业发展不够规范，消费整体偏低端化等。

王兴斌认为，海南旅游业目前还没有形成具备标志性的文化产品，“现在海南不缺开发商的资本，但是没有文化创意。文化创意产业的形成，需要高素质人才来支撑。”这也说明海南旅游业的一个突破点在于深掘本地文化，形成有地方特色的旅游产品，但这需要较长时间，也需要精细化的投入和运营。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)