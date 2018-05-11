国内油价今日24时开启调价窗口 本轮料“四连涨”

人民网北京5月11日电 （朱江）新一轮成品油调价窗口将于5月11日24时开启。记者从隆众、卓创社会监测机构获悉，受国际油价继续走高影响，国内油价或再次迎来上调。据隆众资讯测算，预计对应上调幅度100元/吨。

截至目前，2018年国内成品油调价共进行了九次，上调五次、下调三次、搁浅一次，汽油价格总计上调290元/吨，柴油价格总计上调285元/吨。

隆众资讯分析师李彦认为，目前已至调价周期的第七个工作日，受国际原油价格坚挺表现的支撑，上调概率较大。本次调价或将成为进入2018年以来的第六次上涨，本次调价过后，2018年的调价格局将变为“六涨三跌一搁浅”。

卓创资讯成品油分析师徐娜表示，据统计发现，按照当前测算幅度计算，截至本次调价，自3月28日后，一个半月内国内共历经5次调整，其中4次上调，1次下调，涨跌互抵后，汽柴油分别上调505元/吨，495元/吨，折合升价为92#汽油0.4元，0#柴油0.42元。消费者加满一箱50L的92#汽油较一个半月前多花20元。

李彦指出，近期加油站的表现波动不大，当前中石化等主营站优惠幅度多在0.5-0.7元/升，而民营加油站的优惠幅度多在0.5-1.2元/升，部分民营加油站特定日期（如每周二）可优惠至1.5-1.8元/升，而部分主营加油站特定日期持卡可优惠至0.8-1元/升。

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