途虎养车创始人、CEO陈敏：途虎式服务助力规范行业生态

人民网北京5月11日电 （朱江）5月10日，由途虎养车和人民网联合发起，28家汽车后市场产业链企业共同参与的“汽车后市场·诚信服务联盟”在京正式成立。

途虎养车创始人、CEO陈敏介绍，根据途虎养车的计划，将在诚信服务联盟成立后建立15分钟快速响应的“极速售后”服务，同时推出正品保、轮胎保、养车保等保障，承诺如消费者认为在途虎养车平台上所购的产品为假冒产品，购买之后的15天内，可发起维权流程，最终鉴定结果为非正品，可按规定索赔，若申请通过，消费者即可获得相应赔偿。

“这套服务能力的建立，将让消费者在行业诚信弊病还没有完全消除的情况下，率先在途虎养车平台中得到有保证的服务。此外，途虎养车还将联合联盟企业进行品牌技师认证，建立起标准化、专业化的服务流程；打造联合防伪页面，让产品出处可查，建立溯源机制，彻底杜绝假冒伪劣。”陈敏如是说。

陈敏强调，一直以来，汽车后市场的消费信任问题十分复杂，汽车后市场消费信任问题不止出现在产品端，同时也出现在服务领域。

根据中国消费者协会的统计，汽车后市场服务的消费投诉率一直居高不下。但面对如此庞大的“万亿”市场，消费信任问题的解决单纯依赖市场竞争难以达到。因此，长效的监管和赔付机制必不可少。

陈敏指出，诚信服务联盟的诞生，将加速产品正品化、服务标准化的落地进程。通过有的放矢的建立保障和赔付机制，途虎养车等诚信服务联盟企业高调向汽车后市场的“不规范”行为宣战。同时，途虎养车通过与行业内主流厂商合作，打造‘正品’的同时维持以合理的价格，消灭假冒伪劣的滋长空间，积极营造良好的汽车后市场服务环境。

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