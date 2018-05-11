“爆款”百万医疗险暗藏续保风险 认清“连续投保”与“保证续保”

人民网北京5月11日电（张文婷）作为当前最火热的健康险产品，百万医疗险的市场正处于不断扩容期。一方面源于前景无限的健康险市场；另一方面则源于大众越来越强的保障意识。细数市面上目前带有“百万医疗险”字眼的产品就近五十种，眼花缭乱之中，投保者也个个变成了雾里看花之人，一时难以辨别哪款产品才真正配得上“百万医疗”这一保障概念。

“爆款”百万医疗险暗藏续保风险

从市面上销售的情况看，所谓“百万医疗险”只需要花费数百元就可购买到保额几十万甚至上百万的医疗保险产品，被称作是低门槛、高保额的日常必备医疗险。这类产品价格相较于每年数千元保费的普通医疗险来说十分优惠。很多社保无法报销的药品或项目，百万医疗险均能实现赔付。如果以100万元保额计算、以30岁有社保的男性消费者为例，投保一份保障时间为一年的百万医疗险产品仅需300元左右。

那么，此类“爆款”医疗险真有宣传的那么好么？相关专家提示，由于此类产品多以一年期的短期健康险产品，有可能会遇到停售的情况，这样投保人必须重新选择产品且还要在经历一个等待期；另外，投保人如若在观察期间身体出险，在告知保险公司的情况下可能会被拒保或者加费等情况，如果不告知，保险公司也可用未如实告知后果自担来拒赔。

监管对此也加以警示，此前，天津市保监局曾表示，保险公司在销售环节应阐明产品属性。必须向投保人明示产品本质是短期医疗险，保险期间为1年，厘清“连续投保”和“保证续保”的区别，提示不可抗辩条款适用规则；必须明示产品存在停售或升级换代等“类停售”风险，可能导致全部或发生过赔付的投保人不能连续投保。

切莫混淆“保证续保”和“连续投保”

为此，投保此类医疗险时合同中需标明“保证续保”尤为关键。但部分商家却以“连续投保”来混淆视听。人保健康险产品开发部市场研究处处长辛丹对记者解释了“连续投保”与“保证续保”的区别。“‘保证续保’是指，在前一保险期满前，投保人提出续保申请，保险公司必须按照原条款和约定费率继续承保。这就意味着保险公司不能将已经理赔过的病症列为既往症来除外责任，同时不能够调整产品费率，投保人还可按原保险费率来续保。”

而看起来意思相近的“连续投保”则不然，保险公司可在条款上将已经发生理赔过的病症列为既往症，使其在新保单年度成为除外责任；且费率也较上年会有动态调整。如果赔付率较高，产品还面临着停售的可能，投保者也可能出现保障中断等问题。

值得注意的是，目前市面上售出的百万医疗险大多为1年期的短期健康险，根据《健康保险管理办法（征求意见稿）》，短期健康保险是指，保险期间在一年及一年以下且不含有保证续保条款的健康保险。也就是说，法律层面上百万医疗险这类短期健康险就没有“保证续保”的基础。

“基于目前大众的需求痛点和市场现状，人保健康开发了6年保证续保的互联网长期医疗险产品，在支付宝上推出了好医保·长期医疗保险，明确规定投保人首次投保本保险，自合同生效日起每6年为一个保证续保期间，保证续保期间内，被保险人保费不调价、不因健康状况或理赔状况被拒绝续保，从根本上保障被保险人的长期利益。同时，条款还明确说明，若因不可控因素导致本保险统一执行停售，投保人可以以续保方式（没有等待期且无需重新填写健康告知）投保本公司其他医疗保险产品。”辛丹举例道。

(责编：王仁宏、曹昆)