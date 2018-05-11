品牌：一张不可缺失的国家名片

5月10日是 “中国品牌日”。自去年“中国品牌日”诞生，国家出台一系列措施，提升自主品牌的国际影响力和竞争力。

2017年4月24日，国务院批准设立中国品牌日，自此，中国品牌终于有了属于自己的节日。这不只意味着中国自主品牌有了一个纪念日，更意味着中国自主品牌建设上升到了国家战略层面，标志着“发挥品牌引领作用”上升到前所未有的高度，对于中国品牌具有重要的里程碑意义。

早在2014年5月10日，习近平总书记就提出了“三个转变”重要论述，即“推动中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，中国产品向中国品牌转变”。“三个转变”的提出，从全局战略的高度，指明了经济发展质量效益的前进方向和实现路径。

当前，中国正处在由经济大国向经济强国转变的重要阶段。中国作为制造大国，一方面是一些行业产能过剩，另一方面是高品质的品牌产品供给不足。而随着消费者对高品质品牌的需求日益旺盛，一部分消费需求无法通过中国自主品牌得到满足，消费者只能转向国外品牌。因此，从消费者切身利益而言，发展品牌经济，有利于提高产品和服务质量，满足大众消费升级需求。而从企业角度而言，企业也应以品牌为切入点，与消费者建立信任感和品牌体验的获得感。

那么到底什么才是品牌？对于这个问题各界有不同的解读与概述。实际上，品牌的起源来自标记。品牌的英文brand源出古拉丁语，其本意是灼烧、烙印。当时的人们通常在牛马等家畜身上烙上印记来区别财产的不同归属，这便是品牌的早期形态。其意义延展到今天，可以理解为“留下美好印象”的物品即是品牌。

品牌对于企业来说，其重要意义毋庸置疑。从表面看，品牌貌似企业的一个营销工具，而实际上品牌的作用远远不止于此。对企业来讲，品牌首先是让消费者买单的理由，其次，品牌能够体现产品或企业的核心价值，可以形成竞争区隔，使企业保持竞争优势，是延长企业生命线的最好保障。而品牌最为重要的作用，还在于区分阶层、给消费者带来联想，传递来源地的文化。品牌是搭载产品信息的重要载体，是文化输出的重要承载物，是文化传递的重要媒介。消费品牌，某种程度上就是在享受文化。

21世纪的中国，无论在影响力及经济总量上，在世界都有着举足轻重的地位，但与之相对的，是中国严重缺乏与之地位相匹配的世界性品牌。衡量一个国家竞争力的强弱是看这个国家有多少世界性的品牌，在经济全球化时代，打造知名品牌已经成为各国经济竞争的制高点，成为主导全球产业链的重要力量。当前的中国呼唤更多更优秀的中国品牌，来服务、造福于“人类命运共同体”，推动更多的中国企业从“中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、中国产品向中国品牌”蜕变恰逢其时。

根据品牌发展的一般规律，一个行业如果有引领级的品牌出现，这个行业及其关联产业将形成数倍甚至数十倍的增长，激活经济，带动消费。比如智能手机的问世，在创造巨大经济价值的同时，也改变了人类的生活方式。苹果品牌在十多年的时间里，市值实现了从百亿到突破8000亿美元的增长奇迹，独自带动了全球数百家相关联企业的增长。又比如韩国三星、现代两大品牌创造的经济效益，就占到韩国GDP的三分之一以上。品牌对于一国经济的意义，显而易见，其重要性，亦将与日俱增。

品牌缺失，可谓当前我国经济发展过程中最大的薄弱环节之一。目前世界500强企业中，中国上榜企业已达110多家，仅次于美国，居于第二。但令人遗憾的是，虽然中国制造的商品销遍全球，但得到世界各个市场和消费者认可的中国品牌，却寥寥无几。

中国品牌能否崛起，影响的不仅是中国企业的市场收益和自身地位，更关乎中国国家形象的塑造。在经济全球化时代，品牌是国家综合核心竞争力的体现，是传递文化的国家名片，代表着国家的信誉和形象。

经济发展规律、市场竞争现实以及世界主要经济强国的发展经验都证明，培育品牌将为建设制造强国提供强劲而持久的动力。未来的全球竞争，是价值链的竞争。中国要参与世界经济的竞争，中国企业要走向世界，就一定需要一大批中国品牌，用优质的品牌来统领产品的全价值链。

从消费层面来看，中国品牌的发展也会促进中国经济实力和竞争力的提升。随着中国品牌的崛起，民众的自信心会随之不断增强，对国货的信任度也会不断提升，对中国品牌的消费日渐增加，又会促进中国经济的增长，由此发挥品牌经济的引领作用，进一步提升中国的整体竞争力。

面对历史赋予的这一机遇窗口，我们必须发挥品牌经济的引领作用，同时激发企业的创造力，加快创新，提高竞争力，让中国品牌真正走上消费的引领位置，树立自主品牌的消费信心，满足人民群众对美好生活的渴望与追求。

在第二个“中国品牌日”到来之际，希望更多的中国企业能够借此契机，提升品牌意识，加快品牌建设，推动中国品牌的整体发展，涌现出更多的像高铁一样的国家名片。也希望未来全球市场谈论的不再只是中国的企业和中国的商品，而是中国的品牌。

（作者：尹杰 单位：中国国家品牌网）

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