原标题：解读中美经贸问题，准确理解中国是关键

中美经贸争端当前正处在微妙阶段，一方面双方诉求似乎相距甚远，另一方面双方会谈仍在进行中，沟通并未中断。如何打破僵局？外界有多种分析评论，笔者认为对中国应有一个相对准确的理解，这是关键。准确理解中国并非要美方同意中国的所有利益诉求，而是既有历史观又有现实性地完整看待中国，理性表达美方的关切所在，从而达到可能的双赢。

首先是政治理解。中共十九大后，随着中国新一届政府组建完成，中国的中央权威性空前提高，体制团结有效。评判该体制是一个政治学议题，但和这个体制进行经贸博弈，对其政治担当、领导决心、团队执行力应理解到位，免得误判。相比，美方总是没有统一授权、观点各异，这与中方始终有充分授权、指挥统一，区别明显。

其次是经济理解。和美国相比，中国经济上仍是弱者，但中国的GDP、货物贸易量、外汇储备额等等经贸指标已具相当规模。可以这么说，美方从未与这么大体量的经贸对手博弈过，加之体制因素，美方以前在该领域的所谓成功经验对中国基本不适用。中国古典兵书《孙子兵法》一再强调：知己还需知彼。否则自话自说极可能误己害人。

还有历史理解。美国的历史，从“五月花号”至今不到400年、独立战争算不到250年、南北内战统一不过150年左右；中国文明史保守算也有4000年、有连续记载的历史接近3000年、统一国家的历史2000多年。历史尺度的巨大差异使得双方都需要花大力气理解对方，中方如此，美方亦如此。中国是一个文化上早熟的国家，其早熟程度超出了大部分美国人的想象；自公元1000年前后的宋朝开始，中国的主体民族对外基本采取防守态势；自19世纪中叶以来100年，中国饱受外部列强欺凌，等等。中国是礼仪之邦，又有强烈的民族自豪、自尊感，历史铸就的性格特征但愿美方能够理解。当然，一般意义上美方并无理解中国历史的义务，但希望中国配合其解决美国经济某些失衡问题，了解中国的历史即使从美方利益考虑也有利无害，中国2000多年前有位思想家、教育家孔子，他说过一句名言：己所不欲，勿施于人。

最后但并不是最不重要的是文化理解。中国文化既博大精深又随处可见，对中国文化的把握有助于美方解决中美经贸争端。如果说文化过于抽象，那么文化的具体体现如文字更值得正确理解。比如，中方公开告知美方，中国国务院副总理刘鹤是中美经贸方面的习近平主席特使，结合具体语境，中文表达的信息已经相当明确：你方姆努钦是美国总统的特使，我方刘鹤也是中国国家主席的特使，一是国家名义的对等，二是元首赋予的权威。问题的解决是他们两人共同的使命。如果对此都无法正确理解、有效把握，正确解读中美经贸问题从何着手？

(责编：袁勃)