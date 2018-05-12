阔步迈向全世界（中国品牌世界共享）

68个参展单位、600余家知名品牌企业，覆盖中央到地方、涵盖第一二三产业……在首届中国自主品牌博览会上，一个个闪亮的中国品牌通过展览、特色活动、互动体验等方式吸引了众多参观者。这些品牌中，不少不仅国内知名，而且享誉国际，凭借技术、品质创新向全球递出了一张张中国名片。

“中国高度”——

中建集团筑起中国90%、世界50%的300米以上超高层

在博览会的中国建筑集团展区中，刚刚交付的“雄安第一标”市民服务中心的模型吸引了众多参观者。三纵三横的分布格局，建筑内包含了诸多创新：建造全工序全过程都实行大数据管理，每个建筑构件里都包含着芯片或二维码，扫一扫就知道构件包括生产时间、生产地点、检测人员等信息在内的“前世今生”。这一项目还是国内首个采用投资、建设、运营、基金管理一体化模式的项目，体现了联合投资、收益共享的共享经济模式。

雄安市民服务中心模型旁边，是北京第一高楼“中国尊”的模型。展区工作人员介绍说，呈现建造过程中的“中国尊”主要是为了展示一款中国首创的超高层建筑“盖楼神器”：“它的顶升力达4000多吨，让千米高空作业如履平地，在8级大风中平稳进行，而且盖楼速度是四天一层。”中建集团相关负责人介绍说，目前这款“神器”已在北京第一高楼“中国尊”、中国第一高楼武汉绿地项目应用。

中建集团包揽了国内90%300米以上摩天大楼、3/4重点机场、3/4卫星发射基地、2/5城市综合管廊、1/2核电站的建设，“每25个中国人中就有一人使用中建集团建造的房子”。中建集团还建设了全球50%的300米以上的超高层建筑，在全球129个国家建设了近6000项工程。

中建集团也将中国标准、中国品质、中国方案带到“一带一路”建设参与国：“埃中友谊大厦”开罗国际会议中心、中巴经济走廊的旗舰项目巴基斯坦PKM项目……截至目前，中建集团在近50个国家和地区都有在建项目，仅2017年新签合同额就超过1200亿元。

“中国长度”——

中国中铁修建近10万公里的铁路、1万多座大桥，盾构机技术世界领先

“这是硬岩掘进机‘彩云号’，不久前成功挑战亚洲最长的铁路隧道——云南大瑞铁路高黎贡山隧道，并创造了日掘进32.14米的单日进尺最高纪录！”在中国中铁展区，解说员指着一个横置圆柱体模型向参观者介绍说。

中国中铁高新工业股份有限公司党委书记、董事长易铁军介绍说，硬岩掘进机是盾构机的一种，被称为“地下工程施工的航母”，能够解决长距离、复杂地质条件下人工钻爆法无法完成的山岭隧道施工难题。“‘彩云号’还在强化辅助工法方面进行了诸多创新，以应对围岩变形、断层破碎带、岩爆、突水突泥、高地热等掘进中可能会遇到的风险，同时也能够更好地保护生态环境。”易铁军说。

除了“彩云号”之外，中国中铁还先后研制出世界首创超大断面矩形盾构、世界最小直径硬岩掘进机、世界首台马蹄形盾构等众多标志性产品，并出口至马来西亚、新加坡、以色列等多个国家。中铁盾构机的科技实力和市场占有率实现国内第一，世界第二。

中国中铁还递出了中国高铁、中国公路、中国城轨、中国桥梁、中国隧道等一张张国家名片：在国内修建近10万公里的铁路，占中国铁路总里程的2/3以上；参与建设高速公路1.7万公里，占中国高速公路总里程的1/8；参与建设了2000多公里的城市轨道工程，占中国城市轨道工程的3/5；修建了1万多座大桥，总长达2.1万多公里；建成长大隧道1.9万多公里……中国中铁还将中国长度延伸至全球，为80多个国家和地区的基础设施建设以及互联互通做出贡献。

“中国广度”——

国家电网特高压电网累计输送电量超9000亿千瓦时，建成全球覆盖范围最广的车联网

在国家电网展区的特高压工程电子展板上，能够清晰地看到一条条连接东西、南北的特高压输电线路……这些在运在建长度总和达3.1万千米的特高压线路，在中国版图上密密麻麻织成了一张输电网络。

“特高压电网发挥了远距离、大容量、低损耗、少占地的优势，将西部的清洁能源源源不断地输送至东部地区。”国家电网展区工作人员介绍说，目前国家电网特高压工程跨省跨区域输电能力已经达到1.9亿千瓦，累计输送电量超过9000亿千瓦时。中国的特高压技术还走出国门，将电力高速公路建到了巴西，缓解了当地夏季用电难问题，同时也实现了中国特高压输电技术、电工装备、工程总承包和运行管理一体化“走出去”，带动数十亿元国产电工装备出口。

工作人员介绍说，国家电网覆盖更广的同时，也越来越绿色。2017年，我国新能源发电量4328亿千瓦时，其中国家电网调度范围内新能源发电量为3766亿千瓦时，占全国的89%。此外，国家电网还建设了指挥车联网平台，在展区的电子显示屏上看到，城市中每一个充电桩的位置都在平台上有显示，将人、车、桩互联起来，能够清晰地看到实时的充电次数、充电电量等信息。目前国家电网建成的这一车联网平台已成为全球覆盖范围最广、接入设备最多、技术水平最高的智慧车联网。

中国品牌紧握自主创新的钥匙，在世界范围内不断拓展着高度、长度和广度，带着更多的“中国方案”走出国门，在中国品牌向国际品牌、制造大国向品牌大国升级的道路上奋进不止……

《 人民日报 》（ 2018年05月12日 06 版）

(责编：王吉全)