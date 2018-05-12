民航局：去年13家单位因违规航运危险品受罚

人民网北京5月12日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局发布《关于2017年危险品航空运输违规行为行政处罚情况的公告》，深圳市旭威供应链管理有限公司、揭阳惠航国际货运代理有限公司等13家单位因存在危险品航空运输违规行为受到行政处罚。

公告显示，13家受到处罚的单位主要包括货物托运人、代理人及航空公司，受处罚的原因涉及“将危险品匿报、瞒报为普通货物进行航空运输”“未确保相关人员按照要求进行危险品培训”等。公告详细注明了对相关责任单位的处罚事由、处罚依据、处罚日期以及实施处罚的行政机关。

民航局运输司相关负责人表示，2017年，民航局下发《关于进一步加强对有违规记录托运人及代理人安全管理工作的通知》，一是要求各航空公司、机场公司进一步完善货物收运检查措施、严格落实收运检查要求，对有违规记录企业交运的货物采取更严格的检查措施，并拒绝收运存在严重安全隐患的托运人及代理人交运的货物；二是要求民航各地区管理局、监管局进一步加大监督检查力度，要求中航协加强对持有销售代理资质企业的监督管理。以上措施有效丰富了管理手段，提高了违规企业的成本，进一步规范了危险品航空运输秩序，加强了危险品航空运输管理，保障了危险品航空运输安全。

下一步，民航局将继续汇总分析民航管理部门对违规航空运输危险品责任单位的行政处罚情况，及时在行业内通报，加强对违规企业的管理；同时将结合法规修订，加强对货物托运人及代理人的管理,推进信用体系建设,对违规企业采取综合管控措施。

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