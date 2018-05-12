民航局与铁总联手共推空铁联运 将实现零换乘

人民网北京5月12日电 （记者乔雪峰） 近日，中国民用航空局与中国铁路总公司签署推进空铁联运战略合作协议，双方将在完善空铁联运基础设施、创新空铁联运产品、提升空铁联运服务、扩大空铁联运信息共享、推动空铁联运示范工程5个方面展开合作，促进综合运输服务一体化发展。民航局局长冯正霖、民航局副局长王志清、民航局副局长吕尔学、铁路总公司总经理陆东福、铁路总公司副总经理李文新、铁路总公司副总经理刘振芳共同出席签约仪式，王志清与李文新代表双方签署协议。

冯正霖表示，民航与铁路签署战略合作协议，发展旅客联程运输，是贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党的十九大关于建设交通强国要求的具体体现，对于建设综合交通运输体系,更好地服务国家战略具有十分重要的意义。当前，我们正在大力推进民航强国建设,民航强国是交通强国的重要组成部分和有力支撑，空铁联运具有坚实的合作基础，群众有需求、双方合作上水平、技术有手段，具备了相应的基础设施建设能力，双方签署战略合作协议恰逢其时。希望双方通过合作充分发挥各自优势，优化配置运力资源，进一步促进现代综合交通运输体系发展，更好地满足人民群众更高品质的出行需求，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，为国家经济社会发展作出更大贡献。

陆东福指出，铁路和民航都是综合交通运输体系的重要组成部分，具有很强的互补性，双方融合发展的必要性和紧迫性正进一步增强。近年来，航空运输业发展速度快，市场化程度高，运行安全与服务质量并重发展，值得铁路运输业深入学习。希望通过签署战略合作协议，双方优势互补，在综合交通体系建设上加强规划衔接，通过信息化、互联网等手段在运输接驳上加强合作，携手进入一个深度合作、共同发展的新阶段，使人民群众出行畅通无阻，进一步提升铁路和民航对经济社会的贡献率。

根据协议，在完善空铁联运基础设施方面，双方将加强战略协作，在规划新建和改扩建机场、车站枢纽过程中，根据不同运输方式特点，实现枢纽功能布局紧凑、客流衔接有序、换乘方便快捷；共同推动在有需求有条件的城市机场和高铁车站在规划及建设上无缝衔接，实现“零换乘”，在有需求无条件的机场与车站间开展摆渡服务或探索采用其他方式进行衔接。

在创新空铁联运产品和提升空铁联运服务方面，双方将引导支持民航和铁路企业之间开展深度合作，设计开发联程运输产品，实现旅客“一站购票”，研究联程运输票价优惠政策、联运旅客行程延误解决方案、退改签制度和票款清算机制，加强常旅客计划、特殊旅客保障等方面的合作。双方将鼓励航空公司、机场、铁路车站在联程服务方面创新服务流程、丰富服务内容、拓展服务范围、完善联合应急保障措施；优化空铁联运机制下的列车与航班计划编排；根据需要在机场、车站互设中转服务中心，互相提供抵离信息；在有条件的情况下，铁路对机场到达转乘火车无托运行李的旅客免除安检等服务。

此外，双方将扩大空铁联运信息共享，共同推进民航、铁路建立多层次沟通联系机制，建立信息通报制度，加强对联程运输数据信息的共享、分析和研究。双方将以点带面推进空铁联运发展，推进空铁联运示范工程，共同打造深受广大人民群众欢迎的空铁联运品牌。协议还对双方沟通机制的建立等进行了明确。

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