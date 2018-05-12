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青爱教育基金会成立艺教公益联盟

2018年05月12日11:15  来源：人民网-人民日报海外版
 

北京青爱教育基金会艺术教育公益联盟专项基金成立仪式，近日在北京师范大学京师大学堂举行。该项目将向全国目标学生发放3000元—3万元不等的“艺术教育公益券”，为更多学生带来艺术学习机会。

北京青爱教育基金会是由北京市教委主管、北京民政局注册的慈善组织。其使命是“促进青少年爱的教育，让爱和善人人可及”，其主要项目是在全国各级各类学校援建青爱小屋，协同社会各界，为青少年爱的教育拓展空间。

据悉，北京青爱教育基金会艺术教育公益联盟还将开展千人公益师资培养计划，将行业内专家和优秀师资积极整合起来，由艺术教育公益联盟定期组织各地师资参加公益培训，为各地院校教师提升专业水平、综合素质、教研课题等提供学习机会和交流平台。（刘峣）

(责编：邱越、袁勃)
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