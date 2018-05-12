“绿色钢厂”变身旅游景区

德龙钢铁邢台厂区的“金刚园”内，由废旧零件和钢铁边角余料搭建而成的变形金刚栩栩如生。韩运红摄

钢铁行业一直是国民经济的重要支柱。然而，钢铁行业在人们心目中又经常与“高污染、高能耗、高排放”画等号。

近几年，大气污染形势严峻、环保压力日益增大，一些钢铁企业也在悄然发生变化，有的甚至已脱胎换骨。“世界钢铁看中国，中国钢铁看河北”。位于河北的德龙钢铁有限公司，正在为建设一座“世界级的绿色钢厂”而努力。

厂区环境大变样，辞职多年的老工人又想回来了

进入德龙钢铁邢台厂区之前，首先要穿过一片宽200米的环厂绿化带，这是厂方为改善环境自发种植的生态林带。进门右手边，一块“游客接待中心”的指示牌赫然醒目——德龙钢铁已在2017年7月获批“国家AAA级旅游景区”，并于当年8月被工业和信息化部授牌，名列全国首批“绿色工厂”。

32岁的韩运红是德龙钢铁的团委书记，工厂获批AAA级景区后，接待参观团开始成为她的重要工作之一。为此，她准备了2万多字的材料，为来自全国各地参观的游客和同行讲解德龙。

跟随韩运红，乘坐清洁能源观光车，记者在面积巨大的工厂内部穿行。青草绿树司空见惯，而这个工厂内居然有樱花大道这样的几处特色自然生态景观。韩运红介绍，2010年前后，德龙钢铁的绿化率仅有10%左右，如今，这一数字已经超过了35%。

整个厂区无论高炉外墙还是车间外部，都没有明显灰尘覆盖，路过的车辆，车身也很洁净，车轮全部用水喷湿，现场很难看到扬尘。

车间内部的不少墙体上，钢铁工人自己绘制了大量的环保壁画，内容有青山绿水、西湖十景、海底世界等等，与印象中钢铁车间的“黑墙”“灰墙”差异明显。

环游厂区，其内部的横幅和电子屏上，几乎看不到“追求效益”这一类的词汇，取而代之的，除了安全性提示外，几乎全部是环保标语，如“低头弯腰做环保，抬头挺胸说环保”“尽社会责任，创绿色财富”等等。

中国环境科学学会环境审计专委会副主任孙兴华在参观后表示：“由于工作原因，我曾去过很多钢铁厂，但像如此干净的，还真是头一次遇到。”

2017年两会结束后，河北另一钢铁大市邯郸市的市委书记和市长，带领22家钢厂、19家焦化企业的负责人到德龙参观，当场表示“思路大开”，回去后召开大会，要求所有当天到访企业必须按照德龙标准深化环保改造。

实际上，对于这几年钢厂环境的改变，工人感触最深。高炉车间工人马明涛回忆说，早些年上班一身黑灰，下班后“只剩俩眼睛”，外套脏得每天都得洗。而现在，一天下来脸上也看不出有灰。

炼铁厂高炉一车间主任王瑞强是钢厂的老员工，自2001年起就在德龙工作。“五六年前，厂里还有不少荒地和野草，那会儿灰大，晚上睡觉嗓子特别干，有点上不来气。而现在，没人再有这种感觉了。得知我们现在在景区里工作，好些辞职多年的老工人又想回来了！”

各项排放指标优于最严环保标准，所有废物几乎被“吃干榨净”

杨晓斌是德龙的环保部长，几分钟时间，他接打了六七个电话。通话间隙，还用微信、QQ在线转发监测信息，指尖上快速汇报、督促落实各项环保任务。

“领导要求非常高，不仅看成效，还要细化各项指标要求。”杨晓斌说，自2014年以来，德龙先后实施100多个环保深度治理项目，使各工序污染物实际排放数值远低于国家特别排放限值，也造就了近几年业内公认的“德龙标准”。

以烧结工序为例，在烧结机机头，颗粒物的国家特别排放限值是40（单位为毫克/立方米，下同），德龙是8至10；二氧化硫限值是180，德龙是30至50；氮氧化物限值是300，德龙则是60至100。

在德龙的原料车间，记者发现了厂区无尘的原因。投资2.5亿元建成5座巨大的全封闭料场，铁精矿、煤、焦粉等各类原料、燃料全部入棚，料场内配备抑尘雾炮，料场出口配备车轮和车身自动冲洗装置，原料的上料口全部在封闭料场内，并采用地下皮带密闭输送，彻底解决了无组织扬尘问题。

在污水处理车间外部，深褐色、泛有泡沫的厂区废水正汇入收集池。车间内部排列着大型的罐体和密集的管道。经处理后的废水在这里变得无色透明。在现场，20多条红金鱼在玻璃水缸中欢快地游动，缸中的水正是处理后的钢铁厂废水。

据水处理中心负责人孔令凯介绍，德龙投资5000万元实施了循环水池和软水系统改造。改造后，通过反渗透技术，经处理的废水达到国家一级水质标准。工业废水、生活污水全部实现循环利用。

“目前，我们的水、烟、尘、渣基本上都处理干净，‘内部消化’了。”德龙钢铁厂总经理刘国旗说。

从绿化钢厂到“绿化职工”，人人争当环保卫士

记者来到德龙时正值4月下旬，厂区内部的春季绿化如火如荼。搬运、栽植树苗的，都是德龙员工。自己动手美好厂区，已经成为德龙的文化。

“如果人人都能行动起来，为环保助力，那我们就会离‘绿色钢厂’越来越近。”德龙钢铁企业文化专员杨胜敏说。

德龙非常重视培育员工的绿色理念，并通过举办环保培训和争先创优等活动不断实践。2017年，公司开展“我为大气治理献一策”活动，号召员工为公司大气污染治理出谋划策，共收集环保建议4000余条。2017年下半年开展的“五小创新为环保”活动，共检查、解决无组织排放以及跑冒滴漏3600余处。

“厂区有时候有环保部门的现场会，我们也鼓励有空闲的职工去听。大家知道问题出在哪儿，就更能对症下药去改进。”杨胜敏说。

占地10亩的“金刚园”内，矗立着215座造型各异的变形金刚，“擎天柱”“大黄蜂”“威震天”“御天敌”等，最高的有10.8米，色彩艳丽，造型炫酷。这些变形金刚的创作者之一、钢铁车间工人张文军告诉记者，所有作品均由废旧零件和钢铁边角余料搭建而成。

长期的环保培训和理念熏陶，让不少工人主动将环保意识融入钢铁生产一线。轧钢厂机修车间高级技师杨振海说，轧钢生产流水线几乎每天都需要设备维护。早些年发现设备故障，会考虑整体更换或是更换一些大的部件。近两年遇到类似情况时，总会多花一些时间，看看具体是哪个小零件坏了，然后精准更换。“大家都厉行节约，少用水电、少用材料，就能最大限度地降耗节能。”杨振海说。

环保成本不设上限，绿色发展带来现实红利

杨振海在德龙钢铁工作15年了，有一件事让他至今难忘。“前几年，公司拆除了厂区的4座小高炉。我们当时就想，应该是要新建一座大高炉，那肯定赚啊。没想到那地方全改成绿地了。”

厂区所在的邢台市，空气质量一直不太理想。每年冬天，雾霾来袭，钢铁工业便成为全社会关注的焦点，屡遭限产、停产。在公共场合，不时有人毫不客气地指责德龙钢铁董事局主席丁立国。

邢台市领导也经常到重污染、高能耗的企业蹲点，德龙钢铁是他常去的地方。丁立国回忆：“我们原来排放也达标，但是市领导找了我们许多次，希望企业搬迁或整体拆掉。我说，可不可以不搬，你给我一个改造的机会。”

此后，德龙钢铁在环保投入上开始不断加码。自2014年以来，共计投资了12.8亿元。

近年来整个钢铁行业遭遇寒冬，钢材价格持续下跌，尤其是2015年创下了10多年来的新低，产业发展形势十分严峻。即便如此，丁立国依然对工厂提出要求：环保投入不设上限。

2017年初，德龙准备引进处理蒸汽排放的设备，把钢厂烟囱往外冒的白烟进行冷却处理，探索实现完全意义上的“零排放”。“一开始选择了一个相对便宜的公司做设计，消烟效果能达到90%，但是丁总说不行，做不到100%就不用它！”刘国旗说，后来丁立国重新找了合作单位，整个投资从700万元变成3000万元。

包括公司高层，很多人无法理解丁立国的“环保洁癖”。总有人劝他，环保已经做得不错了，就别再弄了。为此，丁立国还撤过两任总经理。

对于无上限的环保投入，丁立国也有自己的考量。“乍一看，这其实是违反商业规律的，因为环保投入不直接产生效益，还增加了成本。但是从长远来看，绿色是发展力，它不仅让我们赢得了社会尊严，也获取了更大的发展空间。因为政府对有责任感的企业更加信任，也更加认可。我们目前已经在‘一带一路’沿线国家获得了更多的项目和投资机会，这是绿色发展带来的现实红利！”（本报记者 史自强）

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