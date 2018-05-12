严监管势头持续 银保监会开罚单瞄准重点领域

中国银保监会日前公布多份罚单，招商银行、兴业银行、浦发银行因多项业务违规，被罚没金额共计1.8亿元左右。

专家表示，监管部门瞄准同业、理财、房地产贷款等治理乱象的重点领域开出巨额罚单，我国银行业的强监管态势仍在持续。

理财业务、同业业务是去年以来银行业严监管的重点，从此次公布的罚单情况看，这些领域仍然是银行业乱象的重灾区。

招商银行“销售同业非保本理财产品时违规承诺保本”、浦发银行“理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求”“投资多款同业理财产品未尽职审查”“理财资金实际投向与合同约定不符”“为非保本理财产品出具保本承诺函”、兴业银行“个人理财资金违规投资”。

在刚刚落地的资管新规中，打破刚兑、不得承诺保本保收益，严控非标等原则已经非常明确。专家表示，当前是银行理财业务转型的关键阶段，银行要主动对业务进行规范，合规发展，才能赢得未来机遇。

同业业务是金融机构之间调节资金余缺的工具，但一些银行为了快速做大规模产生了一些违规行为。罚单显示，招商银行“同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保”、浦发银行“以存放同业业务名义开办委托定向投资业务，并少计风险资产”、兴业银行“无授信额度或超授信额度办理同业业务”。

随着经济形势的好转和银行的积极处置，当前我国银行业的不良贷款出现企稳态势，不良率保持在1.74%的水平，但同时也存在违规转让不良贷款、贷款管理不到位等情况。罚单显示，招商银行“违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款”、浦发银行“贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款”、兴业银行“非真实转让信贷资产”。

可以看出，监管部门要求银行一方面要加强贷款管理，减少不良贷款的发生，另一方面要依法合规积极处置不良，双管齐下防范化解信贷风险。

在房地产调控的大背景下，房地产开发贷款受到严格限制，但仍有银行出现违规行为。监管部门罚单显示，招商银行“未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目”、兴业银行“向四证不全的房地产项目提供融资”。

专家表示，经过一段时间的整治，我国银行业、保险业的各种乱象得到有效遏制。从此次开罚单的力度和方向看，新的监管部门成立后，强监管势头将进一步延续。

数据显示，今年前三个月银保监会共处罚银行业、保险业机构646家次，罚没合计11.58亿元；处罚责任人员798人次，取消任职资格及禁止从业107人。

银保监会表示,将进一步加强补齐制度短板工作,从源头上遏制金融乱象的发生；始终坚持强监管严处罚的执法导向,以罚促改，切实维护市场秩序,保障金融稳定。（李延霞）

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