载客无人机 登陆品博会

亿航184自动驾驶载人飞行器

首个自动驾驶载人飞行器、精确到厘米的汽车导航、教你弹奏的智能钢琴……10日至12日在上海举办的首届中国自主品牌博览会上，广东企业展出招牌产品，令申城市民纷纷驻足拍照。参展企业表示，以前说酒香不怕巷子深，现在是有实力也要大力推广品牌，希望政府对于尚在爬坡的战略性新兴产业的中小企业给予更多扶持。

文、图/广州日报全媒体记者李天研

载客无人机有望用于景区

造型颇有科幻风的亿航184自动驾驶载人飞行器，吸引了众多参观市民的目光。“我们在全球首创自动驾驶载人飞行器，也是世界上第一个实现载人试飞的企业。”亿航相关负责人介绍。

这款2016年发布的创新产品，乘客无需驾驶飞机，只需在机载应用中设定飞行计划和目的地，一键下达“起飞”指令，即可启动自动驾驶，安全到达指定目的地。“飞行部件全都有备份，哪怕其中一个部件出故障，都有后备保障安全。”该负责人说。

亿航184可应用于智慧交通、旅游、物流、医疗急救等领域，在国内，旅游或将成为最早应用的领域。“比方说一些景区拥有很多小岛，环境又不允许兴建缆车，这时候无人机就能派上用场。目前，我们已经接到相关的意向。”

行车导航精确到厘米

类似iPad的显示屏上，行进的汽车一换车道，马上就被导航系统发现。“这是我们的车道级高精度导航系统，车轮压到实线上几厘米，我们的导航系统都能监测到，精确到厘米级别。”广州海格通信集团相关负责人说。

该负责人介绍，高精度导航背后是高精度地图、定位、导航算法三大关键技术的综合，有一个短板都无法实现。“我们正在与广州一家新造车企业合作，为无人驾驶、辅助驾驶提供技术支持。”

企业：革新是最大的品牌

“革新是亿航这个品牌最宝贵的地方。自动驾驶载人飞行器是我们的创新产品，在业界没有任何参考，全靠企业摸索。184飞行器实现载人飞行以来，已实现多次试飞，地方政府领导也亲自上机体验，这是我们最大的品牌。”——亿航

“海格创办于1956年，现在已瞄准打造百年品牌的目标。”——海格通信

“我们从2014年开始研发汽车芯片，每年至少投入几亿元。去年营收12亿元，其中28%就用在了研发。希望本地政府对于战略性新兴产业的中小企业给予更多支持。”——全志科技

智能数码钢琴让你“无师自通”

不懂钢琴，没有老师，也能弹钢琴？珠江钢琴展出的智能数码钢琴，可以教你弹一首简单的小曲。坐在钢琴上，眼前是与琴键一样长的显示屏，就像跳舞机，教你该按哪个键、按多久。“这既是一台钢琴，也是一台电脑，内置了电脑的操作系统，只要外接键盘就能像电脑一样操作。”珠江钢琴相关负责人说，“这是我们互联网+的产品，比传统钢琴更具娱乐性。”

一台智能数码钢琴大概十五万元左右，但仍然深受消费者欢迎，“自从推出以来销售增长很快，在专业领域排名很靠前”。（李天研）

(责编：邱越、袁勃)