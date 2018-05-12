原标题：中国经济平稳运行 物价走势呈现两大特点

10日，国家统计局发布2018年4月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）。数据显示，CPI环比下降0.2%，同比上涨1.8%；PPI环比下降0.2%，同比上涨3.4%。总体来看，4月份物价走势保持基本稳定，有助于宏观经济平稳运行。

在4月份物价走势总体稳定的基本面下，有以下两大特点。

第一，无论是同比还是环比来看，4月份CPI与PPI走势大体保持了同向，但CPI涨幅比上月回落0.3个百分点，PPI涨幅比上月扩大0.3个百分点。这“一降一升”所形成的“剪刀差”值得关注。从今年2月至4月，CPI同比涨幅从2.9%回落至1.8%；而同期，PPI同比涨幅在4月开始转头上行。

从同比看，在PPI涨幅比上月扩大0.3个百分点中，生产资料价格涨幅比上月扩大0.4个百分点，生活资料价格涨幅比上月回落0.1个百分点。

具体而言，在主要行业中，石油和天然气开采业、黑色金属冶炼和压延加工业、石油煤炭及其他燃料加工业、化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业涨幅扩大，合计影响PPI同比涨幅扩大约0.34个百分点，这与近期以来国际大宗商品价格整体上涨、石油等价格受中东紧张局势影响不断上行有很大关系。

需要提及的是，在4月份PPI同比3.4%的涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为3.6个百分点，新涨价影响约为-0.2个百分点。由于存在一定的传导机制，PPI新涨价影响为负，是否能导致CPI涨幅继续回落尚需观察。

从环比看，PPI降幅与上月相同。其中，生产资料价格下降0.2%，生活资料价格下降0.1%。尽管在调查的40个工业大类行业中，16个行业产品价格下降，比上月减少1个，但总体涨幅仍为负。一方面意味着这有可能对CPI未来上行趋势形成压力，另一方面说明宏观经济还存在一定的下行压力，特别是近期以中美贸易冲突为代表的国际经济形势的复杂不确定性有可能加重这一压力。

第二，虽然4月份CPI同比上涨1.8%、环比下降0.2%，但非食品价格、服务价格呈上涨态势，尤其是服务价格涨势明显。

4月份，同比来看，相较于食品价格、消费品价格分别上涨0.7%、1.3%，非食品价格、服务价格分别上涨2.1、2.6%；环比来看，相较于食品价格、消费品价格分别下降1.9%、0.5%，非食品价格、服务价格分别上涨0.2%、0.3%。

具体而言，按类别分，在同比方面，食品烟酒价格上涨1.1%，医疗保健、居住、教育文化和娱乐价格分别上涨5.2%、2.2%和2.0%，生活用品及服务、衣着价格分别上涨1.5%和1.1%，交通和通信、其他用品和服务价格分别上涨1.1%和0.9%；在环比方面，食品烟酒价格下降1.2%，交通和通信、其他用品和服务价格分别上涨0.6%和0.4%，衣着、生活用品及服务、教育文化和娱乐、医疗保健价格均上涨0.2%，居住价格上涨0.1%。这意味着，随着人民生活水平的提高，人民对美好生活的追求日渐广泛，食品消费在居民消费结构中的比重日趋下降，而对医疗保健、居住、教育文化和娱乐等方面的需求不断增强，从而导致非食品价格、服务价格上涨将渐成常态。

今年以来，我国经济运行的整体态势是“稳”字当头，除经济平稳增长外，物价走势也总体稳定。因此，在经济平稳运行的大背景下，4月份物价走势基本延续了前期的格局，虽然CPI和PPI同比分别有不同程度上涨，环比有所下降，但仍属保持在稳定可控的幅度内，为宏观经济平稳运行提供了有利因素。

但也需指出的是，今年以来我国经济周期性态势好转，但制约经济持续向好的结构性、深层次问题仍然突出。因此，面对错综复杂的国内外形势，我们要充分利用物价走势平稳的机会，以深化供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕推动高质量发展，加快经济结构转型升级，加强关键核心技术攻关，把大国重器牢牢掌握在自己手里，不断打造并提高我国经济发展的核心竞争力，并着眼于今年外需的高度不确定性，在推动高质量发展中持续扩大内需，从而继续保持宏观经济平稳运行。（张德勇 中国社会科学院财经战略研究院研究员）

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