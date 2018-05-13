督查激励 含金量更高了（在国务院政策吹风会上）

11日，国新办召开国务院政策例行吹风会，介绍国务院对2017年落实重大政策措施成效明显地方予以督查激励的有关情况。国家卫生健康委员会副主任王贺胜、国家发展改革委秘书长李朴民、工业和信息化部总工程师陈因和财政部预算司司长李敬辉出席会议，并回答记者提问。

督查激励向基层倾斜，市县基层占比近90%

“2017年，有25个省（区、市）、82个市（地、州、盟）、116个县（市、区、旗）被予以督查激励，相应采取24项奖励支持措施。”国新办新闻发言人袭艳春介绍，这是自去年国务院办公厅初步建立督查激励长效机制以来，第二次组织开展督查激励工作，释放了奖惩分明、奖勤罚懒的强烈信号。

袭艳春介绍，本次督查激励呈现4方面特点：一是体现鼓励真抓实干的鲜明导向，此次督查激励的地方名单共24组，有38个地方受到两项以上督查激励，有35个地方连续第二年获得督查激励。二是坚持继续向基层倾斜的原则，受督查激励的223个地方覆盖31个省（区、市）和新疆生产建设兵团，市县基层地区占比接近90%。三是保持激励措施的“高含金量”，此次激励在原有资金、项目、土地、改革先行先试等多项激励政策力度的基础上，进一步提高了激励措施的含金量。四是贯穿公开公平公正的要求，充分考虑了地区经济发展差异，兼顾了东中西的平衡。

其中，财政部牵头对财政管理工作表现突出地方给予资金奖励，相比去年，每个市县奖励标准提高了500万元，即东部地区每个市奖励3000万元、每个县奖励2000万元，中西部地区每个市奖励3500万元、每个县奖励2500万元。国家卫生健康委员会牵头负责公立医院综合改革等方面激励措施，有38个地方成为公立医院综合改革的优秀代表。

投资稳增长做得好，中央预算内投资专项资金奖励

“经梳理，国家发改委共对21个省（区、市）、35个市（市辖区），累计拨付中央预算内资金约107亿元，通过奖励资金、提高补助额度、提供融资支持、减少审批环节等多种方式，进一步加大对相关地方的支持力度。”李朴民说，激励措施营造了主动作为、竞相发展的氛围。例如，连续两年都有地市在培育战略性新兴产业领域受到激励的安徽省，2017年全省战略性新兴产业产值增长21.4%，比该省全部工业高5.3个百分点，对全省工业产值增长贡献率达到31.4%。在发行企业债券领域受到激励的浙江省舟山市，2017年核准企业债券规模41.5亿元，固定资产投资和民间投资增速分别达15%和23%。

而在发改委主导的督查激励中，投资稳增长是重要指标。广西壮族自治区、海南省、贵州省、云南省和陕西省成为奖励省份。在具体实践中，广西明确了60项涉及投资和项目建设的重点任务，把责任明确到具体的部门，通过建立投资进度“红黑榜”，按月进行通报督办。贵州省依托项目在线审批监管平台和贵州省“项目云”，对全省的投资项目从谋划生成、前期工作到开工建设、竣工验收等环节实现大数据信息化管理。“目前，奖励资金正在统筹安排，有的资金已正式下达，有的正在履行下达程序。”李朴民说。

工业转型升级做得好，评审中可加分

工信部的督查激励体现为加分形式。陈因介绍，工信部主要从“中国制造2025”、工业稳增长、工业企业技术改造、工业转型升级等4方面进行评比，今年确定了成都、大连、无锡等14个市（直辖市辖区）入选名单。去年1—12月份，大连、合肥规模以上工业增加值同比分别增长了11.2%和9.4%，长春、湖州、成都、贵阳等地工业增加值增速均超过了8%，高于全国规模以上工业增加值6.6%的指标。

对入选市（州），主要采取4个方面的激励措施：一是在申报国家新型工业化产业示范基地评选打分中加3分（百分制）；二是在工业企业技术改造升级导向计划评选打分中加1分（百分制）；三是在智能制造、服务型制造等示范项目（企业、平台）及制造业单项冠军等评选中，同等条件下优先支持；四是在申报专项资金评选打分中加3分（百分制）。

《 人民日报 》（ 2018年05月13日 02 版）

(责编：李楠桦、白宇)