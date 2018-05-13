海上有朵云，辛勤播艺风（逐梦路上·民族品牌强国路③）

中华老字号是民族的品牌。民族品牌是一个国家核心竞争力、民族凝聚力和国际地位的集中体现。由“中国制造”到“中国创造”必须走“品牌强国”道路。作为中华老字号的朵云轩，其创业和发展与上海这座国际化大都市及其20世纪百年文化积淀密不可分。上海独有的包容、融合及创新特质，孕育出独特的人文氛围和精神风貌，成为朵云轩百年拓进之路上的有力支柱。4月24日，上海市委、市政府召开推进大会，提出全力打响“上海服务”“上海制造”“上海购物”“上海文化”四大品牌，皆与朵云轩息息相关。朵云轩不仅仅是一家店，更是展现中国传统文化的“艺术殿堂”。在这里，我们以文化为本弘扬海派艺术，以赤忱匠心演绎中国故事，以破釜之力开拓转型发展。

百年风云 文化先行

光绪二十六年（1900年），上海的河南路旁新开了一家笺扇商号——朵云轩，初营苏杭雅扇、诗笺信纸、文房四宝、书画装裱等，后又发展出木版水印、书画中介等业务。当时那一带笔墨笺扇庄云集，朵云轩不过是其中一家，但凭借优质的产品和诚信服务，朵云轩很快跻身沪上主流艺术圈：张大千初来上海，朵云轩介绍他投名家曾熙门下；沈尹默不为人知时，朵云轩慧眼识才，大力推介，助其声名鹊起；章太炎喜用“朵云轩属云”宣纸画笺泼墨挥毫；吴昌硕的入室弟子赵子云曾专为朵云轩设计过一套仿古砚信笺……鼎盛之时，朵云轩代理书画家达数百人，“书画之家”“江南艺苑”的美名不胫而走。上世纪80年代，朵云轩已成为上海艺术品行业有口皆碑的文化品牌，“门通九陌艺振千秋朵颐古今至味，笔有三长天成四美云集中外华章”正是朵云轩的写照。“买纸笔，到朵云”，在一代代上海人中口耳相传。

朵云轩在发展过程中，还挖掘和培养了一批颇有影响力的艺术家：一代名师竹刻大家沈觉初当初在一家煤球店记账，被发现后调到朵云轩；书法篆刻家高式熊当时在一家工厂当翻砂工，年逾58岁，朵云轩照样招他进来，不计较只做两年退休，要发他一辈子退休金；书法家刘小晴中专学历，在一家医院工作，但书法和学术两方面功力了得，也被调进朵云轩工作……以人为本、文化先行的用人理念，在一代代朵云人身上留下深刻的印记。朵云轩拍卖有限公司首任总经理祝君波曾回忆道：“回想我们70年代进入朵云轩的那一代人，有近百人之多，因‘文革’大多没上大学，但上了朵云轩这所学校，学到了一些真功夫，懂得了如何为艺、做人，回想起来，受益匪浅。”

上世纪90年代，市场经济春潮初涌，朵云轩再次书写了中国艺术品市场发展史上的重要一页——1993年，上海朵云轩艺术品拍卖公司宣告成立，由谢稚柳登台敲响具有里程碑意义的第一槌，开启中国艺术品市场20年高歌猛进的历史进程。而后，历经集团化发展和体制机制改革，如今的朵云轩已率先进军多个艺术品新兴业务，形成涵盖拍卖、门店销售、古玩、艺术经纪、电子商务、艺术教育及木版水印制作经营的艺术品产业链，成为中国艺术品市场的领跑者。

工匠精神 薪火相传

“年轻的人想着三十年前的月亮该是铜钱大的一个红黄的湿晕，像朵云轩信笺上落了一滴泪珠……”张爱玲名篇《金锁记》中的这句话，让许多人对朵云轩的木版水印产生浓厚兴趣。

从创立之日起，朵云轩就传承了源于中国古代雕版印刷术和木刻版画艺术的木版水印技艺。百余年来，朵云轩已经将木版水印技艺发展成为一门综合绘画、雕刻和印刷的再创造艺术，以简单的工具、复杂的技艺，通过“勾描”“雕版”和“水印”三道纯手工工艺程序，将中国书画作品的笔情墨韵原汁原味再现出来，达到“乱真”的效果。1989年，在德国莱比锡举办的世界权威艺术书展——国际书籍艺术博览会上，朵云轩印制的《十竹斋书画谱》获得唯一最高奖——国家大奖，为祖国赢得荣誉。10年后其印制的《洛神赋图》被公认为是代表当今中国木版水印艺术最高水准的标志性作品。今天，被列入国家级非物质文化遗产名录的朵云轩木版水印技艺，在中国书画复制、古籍善本再造、传统水印笺纸制作，以及水印版画语言的实践与探索等方面仍然发挥着不可替代的作用。

近年来，朵云轩木版水印频频受邀前往法国、比利时等国家和地区开展展览、展演、讲座等文化交流活动，不仅有效推广了非遗项目，提升了朵云轩品牌的海外影响力，更大力传播和弘扬中国工匠精神，特别是2018年2月受法国巴黎十三区政府之邀赴法交流展演，走进市政厅，惊艳巴黎文化界，受到中法媒体高度关注，并与卢浮宫、联合国教科文组织等重量级文化机构进行了深入的互动交流，为长久交流合作打下良好基础。在国内，朵云轩木版水印成为众多重要文化展会活动的“保留节目”。

转型创新 风生水起

朵云轩每年举办书画、篆刻、古玩等艺术展览60余场，年参观人数近20万人次。南京东路的朵云轩门店，是一个烙在上海人心中的文化符号，更是朵云轩展示中华优秀传统文化的对外窗口。2015年朵云轩把分店开到了马来西亚，既有力传播和弘扬了中华文化，密切了两国艺术人文交流，也极大满足了当地华人对于中华文化艺术的需求，产生良好反响。同年，百年老字号“朵云轩”又在徐汇滨江地区“新生”，打造国内首个艺术品消费一站式服务的Shopping Mall“朵云轩艺术中心”，为百年朵云轩未来转型发展构筑全新的广阔平台。

自2015年运营以来，朵云轩艺术中心先后举办10余次大展，其中朵云轩主办、承办的全国首届青瓷系大展、江南百工——首届长三角非物质文化遗产博览会等，引起广泛关注。作为长三角地区首个综合性非遗大展，首届江南百工大展凭借创新的艺术化展陈方式、精彩丰富的非遗项目、时尚新颖的非遗衍生品和精心策划的互动性非遗体验活动，广受关注。文化部非遗司带队专程来沪观摩，给予高度评价，并向全国推广经验。展会完成销售上百万元，更标志着朵云轩跨界进入全新的艺术博览业。2018年第二届江南百工——“千年技忆·今世风华”非遗大展，以传统非遗与现代时尚高度融合的风格，迅速成为沪上热门展览，刷新了朵云轩自主运营售票的最高纪录。2015年8月开业的朵云轩杜比全景声影城持续火热，连续两年成功入选上海国际电影节指定展映影院，入围首届“中国创新好影城百家榜”，荣获院线2016年度最佳营销团队称号，以单座产出第一的地位荣获世纪环球院线2017年最佳营销策划奖，并成功入选上海市四星级影院（首批），成为朵云轩产业链上的一支生力军。

1985年朵云轩庆祝建店85周年时，画家程十发写了一首诗道贺：“海上有朵云，辛勤播艺风。广传民族美，已近百年功。”一晃朵云轩已走过118个年头了，程先生也已作古，但他对朵云轩的嘉勉，一直是朵云人不断为塑造上海文化品牌、传承城市文脉、弘扬城市精神、建设国际化大都市砥砺奋进的不懈动力。

（作者为上海朵云轩（集团）总经理）

题图设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2018年05月13日 12 版）

(责编：李楠桦、白宇)