原标题：首届品博会闭幕 高质量发展呼唤更多“自主品牌”

在中国自主品牌博览会的中国商飞展位前，参观者在观看国产支线客机ARJ21模型。记者 沈则瑾 摄

首届中国自主品牌博览会5月12日在上海落下帷幕，但有关自主品牌发展与挑战的话题仍在持续升温。作为自主品牌领域的一次国家盛会，近800家机构及其成果的集中亮相，不仅向全球展示了中国自主品牌的独特魅力，也吹响了新时代中国品牌整装待发的号角。

以品质铸就自主品牌

穿行在自主品牌博览会各个场馆，了解一件件高科技自主品牌产品，仿佛进行了一次次时空穿越，或徜徉蔚蓝太空，或漫步海底世界，抑或被带入奇幻的人工智能时代。

从中国航天科技的载人飞船到中国建筑的“空中造楼机”，从中国商飞的C919大型客机到中国中铁的“大国重器”盾构机，还有中核工业的“华龙一号”、中船集团的全球首艘智能船舶……13家中央企业带来的自主创新成果，让参观者不断称赞。

在构建现代化经济体系的过程中，品牌数量的多与少、品牌“含金量”的高与低，直接反映了一个国家的综合国力。着力增品种、提品质、创品牌，不仅是深化供给侧结构性改革的必然要求，也是推动中国经济高质量发展的战略选择。

“推动‘中国产品’转向‘中国品牌’，恰逢其时。”国家发展改革委产业协调司司长年勇表示，产品由生产者制造，品牌则是由消费者认同而形成，只有从供给、需求两侧同时发力，才能真正促进品牌的成长成熟。

来自第三方机构的调查显示，近七成消费者认为，要想成为国际知名品牌，首先要提升产品和服务的质量。国家市场监督管理总局质量管理司司长黄国梁表示，高质量发展的一个重要体现就是品牌的多少。创建品牌离不开过硬的品质，只有通过提升质量才能铸就品牌。

营造品牌发展良好环境

良好的发展环境，是培育、打造自主品牌的土壤。无论是国家层面的制度设计，还是各地富有特色的政策举措，都是促进我国自主品牌发展的关键。

党的十八大以来，党中央、国务院高度重视品牌发展，对加强品牌建设作出一系列部署。在各方共同努力下，我国品牌发展日新月异，品牌意识不断增强，品牌发展的环境越来越好。

从2016年国务院办公厅《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》的出台，到2017年“中国品牌日”的设立，再到今年首届中国自主品牌博览会的成功举办，国家品牌战略的发展思路越发成熟、路径更加明晰，品牌经济已成为中国经济走向高质量发展阶段最鲜明的特征之一。

与此同时，各省份在营造品牌发展环境中也不乏创新举措——

作为创造了全国三分之一顶尖科技成果的科创城市，上海在品牌建设上频出新举措。上周，上海市正式发布了“上海服务”“上海制造”“上海购物”“上海文化”四大品牌建设计划。

“围绕上述‘四大品牌’建设，上海制定了三年行动计划，目前正在远近结合、软硬结合、条块结合、上下推动。”上海市副市长许昆林表示，下一步，将着力在政府服务创新、平台项目建设支撑、完善保障机制等方面，进一步提升上海品牌发展的环境。

“我们把‘建设具有广泛影响的卓越的全球创新城市’写在特区发展的旗帜上。”深圳市副市长刘庆生表示，深圳将以立法为支撑，以标准为支撑，以技术为支撑，以信誉为支撑，让深圳品牌服务中国、服务世界。

伴随着我国区域经济的快速发展，越来越多的地方把品牌建设作为提升区域竞争力的重要抓手。可以预见的是，作为国家品牌不可或缺的重要组成部分，区域品牌建设将呈现次第花开的生动格局。

让更多中国品牌走向世界

在经济全球化的背景下，一个国家能否从全球化中获益，取决于其是否参与以及以何种方式进入全球价值链体系。在这个过程中，品牌建设发挥了重要作用。

中国品牌建设促进会理事长刘平均表示，在全球价值链的体系中，少数发达国家长期占据了中高端环节，大多数发展中国家的智能建设处于中低端环节，亟需通过品牌建设，让更多的中国品牌走向世界舞台。

在本次自主品牌博览会上，既展出了诸如中国建筑、海尔、中铁等体现国家实力的知名企业和品牌，也出现了一批具有高成长性的创新型中小企业的身影，正如浙江一家参展企业负责人所言，“一方面在对标先进找差距，另一方面更加坚定了品牌建设的信心和决心”。

目前，中国是全球第二大经济体，经济总量的高速增长却难掩以品牌为代表的内涵式增长的动力不足，品牌发展已经滞后于中国经济的发展现实。对此，推动中国品牌“走出去”，实施国际化的品牌战略，已成为中国经济转型发展的迫切需要。

今年是改革开放40周年，也是贯彻落实党的十九大精神的开局之年。党中央、国务院作出了进一步扩大开放的一系列战略部署，为中国品牌“走出去”提供了新的发展机遇。

“广大企业要用好‘一带一路’国际合作平台，加强互动交流，促进合作共赢。”中国社会科学院学部委员、品牌中国战略规划院院长汪同三表示，品牌建设是一项复杂的系统工程，要深入实施创新驱动战略，汇聚社会各方力量，让更多的中国品牌伴随着中国制造走向世界、享誉世界。（记者 顾阳）

(责编：李楠桦、白宇)