扩大进口，中国唱响共赢曲（打开对外开放新局面）

周末，在上海浦东金桥国际广场的盒马鲜生超市里，附近居民林晓和家人兴致勃勃地挑选着来自世界各地的海鲜。其中，阿根廷红虾最受全家人喜爱，每次来都要采购满满一大包。
在大洋彼岸，忙碌的阿根廷农副产品从业者们，分享到中国市场的红利。不只是海鲜，阿根廷牛肉、葡萄酒、乳制品等也成为中国消费者眼里的抢手货。“中国是全球经济增长的主要贡献者，同时提供了重要外贸市场。”阿根廷农业产业部负责人说，中国扩大进口的一系列举措，体现了致力于推动经济全球化和支持自由贸易的坚定立场，也为世界经济发展源源不断注入新动力。
首届中国国际进口博览会各项工作紧锣密鼓、大幅度降低部分进口商品关税、增加消费者需求集中的特色产品进口……近段时间以来，中国坚持更大力度自主开放，扩大进口好戏连台，相关政策举措纷纷落地生根，开花结果。
好政策接踵而至——
5月1日起，我国对部分药品进口关税进行调整，取消28项药品的进口关税。调整后，绝大多数进口药品特别是有实际进口的抗癌药均将实现零关税。而去年底，我国大幅度下调了部分化妆品、咖啡机、智能马桶盖、婴儿尿布尿裤等消费品进口关税。
“降低关税等动作，向世界释放了中国扩大进口的积极信号。”中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍认为，扩大进口连出重磅组合拳，大量国外特色商品有机会进入中国市场，有益于更好地满足人民日益增长的美好生活需要，也能促使境外消费回流，提升进口商品消费在就业、税收等方面的贡献。
获得感实实在在——
“相比以前，现在买进口商品真是方便多了。”近日，在北京燕莎奥特莱斯的世贸跨港通进口商品超市，朝阳区居民李志远又选购了不少进口保健品。他的父母常年服用国外品牌的深海鱼油。过去，李志远只能托亲朋好友帮忙从国外代购，现在省事了，这些深海鱼油既能在进口商品超市买到，也能在线上下单订购，快递直送到家。
合理增加与日常生活密切相关的一般消费品进口，是目前不少国内消费者的所盼。可以预期，随着我国扩大进口工作的拓展，大江南北的消费者将享受到种类更丰富、价格更实惠、购买更便捷的体验。
共赢曲越唱越响——
“中国一直以来就没有把追求贸易顺差作为目标，而是努力通过一系列务实举措扩大进口，促进经常项目收支平衡。”商务部相关负责人说。商务部数据显示，截至目前，我国已生效实施的自贸协定有15个，涉及23个国家和地区，涵盖了8000余种零关税的进口产品。未来15年，中国预计将进口24万亿美元商品。
“中国扩大进口有利于更好适应国内需求新变化，也有利于世界共享中国市场机遇。”苏宁金融研究院宏观经济中心主任黄志龙认为，作为世界第二大经济体，中国消费市场潜力巨大、前景宽广。扩大进口的一连串新招实招，充分展现了一个负责任大国的担当，让中国发展成果和改革红利惠及全球。
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