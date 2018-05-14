单一窗口 通关更畅（提升政府窗口服务）

近日，大连汇昌国际物流有限公司承运的一批货物需要办理出口手续，公司关务经理于波点开“中国（辽宁）国际贸易单一窗口”网页，输入相关货物信息，很快就收到了货物放行许可。“以前货物申报出口，需要向不同部门申报相关信息，费时费力；现在通过‘单一窗口’的‘大网页’，一键向多部门发送货物信息，大大简化了流程。”于波说。

所谓国际贸易“单一窗口”，就是大通关流程集成货物申报、舱单申报、运输工具申报、许可证件申领、原产地证书申领、企业资质办理、查询统计、出口退税、税费支付等9项业务功能，实现一点接入、一次提交、一次查验、一键跟踪、一站办理。企业通过“单一窗口”可一次性提交海关、海事、边检等口岸管理和国际贸易相关部门要求的标准化单证和电子信息，各口岸相关部门管理平台实现互联互通和数据共享。

2014年2月，上海率先启动国际贸易“单一窗口”建设试点。之后，海关总署牵头18家口岸和贸易管理相关部门加快推进“单一窗口”建设。目前，“单一窗口”已覆盖全国31个省（市、区）所有口岸范围，单日申报量突破61万票，主要申报业务（货物申报、舱单申报、船舶申报）覆盖率达到50%以上，累计注册用户达10万余家。

“我们公司每年报关数量4.3万票，单一窗口启动以后工作效率提高了50%以上，现在办理这些业务工作人员由3名减少到1名。”大连忠进国际货运公司报关部经理李锐说。

浙江舟山国际贸易“单一窗口”开展运输工具（船舶）“一单四报”无纸化试点，取消70余种纸质申报材料，基本实现国际航行船舶进出境通关全流程无纸化。

日前，青岛诚安信航船舶机械有限公司申请办理海关注册登记手续。青岛海关关员通过“中国国际贸易单一窗口”审核企业信息，向企业核发了《海关报关单位注册登记证书》和《出入境检验检疫报检企业备案表》。这是海关机构改革后，青岛海关辖区内通过“新海关注册备案窗口”取得报关报检资质的首家企业。

4月20日起，我国出入境检验检疫系统统一以海关名义对外开展工作。改革后，企业报关、报检“只进一扇门，最多跑一次”，口岸监管也更加科学、高效。

“单一窗口”实行免费申报制度。企业可通过“单一窗口”一站式线上办理申报、查验、支付、放行业务，并延伸到许可资质、出口退税办理等贸易管理环节。据重庆口岸办测算，通过实施“单一窗口”，水运进出口19个环节优化了8个，抵港到提货时间由平均4天压减为3天，企业成本下降10%以上。

今年3月，北京海关发布京津跨境贸易便利化政策措施。其中，企业资质申请直接调用17项工商部门提供的数据，企业只需补充数据3项。当月，北京企业在天津海关申报海运进口报关单7053票，海关通关时间7.53小时，比以前缩短一半；出口通关时间0.27小时，比以前节省近七成。

据悉，“单一窗口”功能将继续拓展，打通监管、物流、金融、保险等国际贸易全链条服务，今年年底前实现全国主要申报业务应用率70%以上。

《 人民日报 》（ 2018年05月14日 02 版）

(责编：冯粒、袁勃)