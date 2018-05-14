理念技术质量缺一不可（中国品牌世界共享）

近日在上海举办的中国品牌发展国际论坛上，多位知名品牌企业负责人参与对话，从文化、产品、服务、诚信、人才、管理以及社会责任等多个方面就如何做大做强企业品牌分享成功经验。

坚持自主创新成为众多企业家对品牌建设的共识。中国中铁股份有限公司党委书记、董事长李长进认为，中国中铁正是掌握了不同地质结构、不同气候环境、不同轨道类型等多种条件下的高速铁路建造技术，才使“中国高铁”这张国家名片享誉全球。目前，在京张高铁的建设中，中国中铁大量采用云计算、大数据、物联网、人工智能等先进技术。该线建成后将成为世界上第一条智能化高速铁路。“我们自主研制的世界最小直径硬岩掘进机，应用于黎巴嫩大贝鲁特供水项目，让黎巴嫩首都160万居民喝上了自来水。意大利的项目经理在接受媒体采访时说，中国中铁生产的硬岩掘进机，面对复杂的情况也可以应对自如。”李长进说。

在打造国际品牌过程中，让海尔集团董事局主席、首席执行官张瑞敏体会最深的有两点——观念和模式。“企业到底是想出口创牌，还是出口创汇？”张瑞敏认为这就是一个观念问题。张瑞敏表示，有些企业做订牌、代工，虽然短期内可以保证利润、现金流，但与创品牌的长远目标是背道而驰的。打造国际品牌必须树立不能只看短期利润、而要依靠长时间的经营取得用户信任的观念。说到模式，张瑞敏以海尔的“拌沙拉”模式说明：沙拉里各种不同的蔬菜代表了各国不同的文化，但沙拉酱是统一的，那就是海尔的“人单合一”模式。将员工和用户融合的“人单合一”模式运用到并购的国际企业当中，海尔迅速地让并购企业扭亏为盈。

质量是企业生存和发展的生命线，同样也是品牌塑造的核心。控制产品质量，李长进认为要做到“三高”，要有高的质量意识、高的质量目标和高的质量标准。张瑞敏则表示，质量不单纯是企业指定的，也需要用户定义，互联网时代，加强质量需要与用户更紧密地沟通连接。光明食品集团董事长是明芳认为，对质量的追求其实也是品牌文化的一部分，打造优质的老字号产品要抛弃任何短视行为，用真心、恒心、耐心维护品牌。阿里巴巴集团首席执行官张勇表示，依靠诚信体系建设，让诚信商家获得更多生意，诚信消费者获得更多权利，才能更好地保证产品和服务的质量。

《 人民日报 》（ 2018年05月14日 09 版）

(责编：冯粒、袁勃)