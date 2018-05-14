首届尧都文化旅游节推出12项主题活动

本报北京5月13日电 （记者王珏）13日，2018年首届尧都文化旅游节新闻发布会在北京举行。首届尧都文化旅游节以“寻根尧祖·圆梦中华”为主题，采取祭祖、研讨、演出、展览、交流合作等形式，推出12项主题活动，包括台北尧都文化旅游节推介会、2018年首届尧都文化旅游节开幕式、全球华人祭拜尧帝大典、尧文化高峰论坛、《尧颂》演出、百家宗亲会长交流会、尧文化发展成就展、非物质文化遗产展、“尧都平阳”陶寺考古成果展等。
山西省临汾市尧都区位于山西省中南部，地处汾渭平原汾河谷地核心地带，晋、陕、豫黄河金三角中心。尧都区委书记陈纲说，举办首届尧都文化旅游节，就是要深入挖掘尧文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范，实现时代要求与历史传承的有机结合和继承创新，让更多的人领略尧文化丰富的历史内涵。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】