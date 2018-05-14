首届尧都文化旅游节推出12项主题活动

本报北京5月13日电 （记者王珏）13日，2018年首届尧都文化旅游节新闻发布会在北京举行。首届尧都文化旅游节以“寻根尧祖·圆梦中华”为主题，采取祭祖、研讨、演出、展览、交流合作等形式，推出12项主题活动，包括台北尧都文化旅游节推介会、2018年首届尧都文化旅游节开幕式、全球华人祭拜尧帝大典、尧文化高峰论坛、《尧颂》演出、百家宗亲会长交流会、尧文化发展成就展、非物质文化遗产展、“尧都平阳”陶寺考古成果展等。

山西省临汾市尧都区位于山西省中南部，地处汾渭平原汾河谷地核心地带，晋、陕、豫黄河金三角中心。尧都区委书记陈纲说，举办首届尧都文化旅游节，就是要深入挖掘尧文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范，实现时代要求与历史传承的有机结合和继承创新，让更多的人领略尧文化丰富的历史内涵。

《 人民日报 》（ 2018年05月14日 12 版）

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