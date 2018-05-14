全球未来网络发展峰会举行

本报南京5月13日电 （记者申琳）第二届全球未来网络发展峰会近日在南京举行，来自全球的400多位专家、企业代表参加峰会，会上，我国网络与信息领域唯一的国家重大科技基础设施未来网络试验设施项目（CENI）正式启动。

峰会由中国工程院和南京市政府共同主办，是未来网络领域最前沿的国际对话合作平台。本届峰会以“创新·引领·未来”为主题，举行了“未来之城”主题展和网络攻防大赛，发布了全球首个未来网络领域白皮书。峰会上正式启动的CENI项目，是开放、易用、可持续的大规模通用未来网络试验设施，其骨干节点包括北京、上海、南京等40多个重要城市，建设88个主干网络节点、133个边缘网站，将有力支撑我国网络科学与网络空间技术研究。

《 人民日报 》（ 2018年05月14日 12 版）

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