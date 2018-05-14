全球未来网络发展峰会举行

本报南京5月13日电 （记者申琳）第二届全球未来网络发展峰会近日在南京举行，来自全球的400多位专家、企业代表参加峰会，会上，我国网络与信息领域唯一的国家重大科技基础设施未来网络试验设施项目（CENI）正式启动。
峰会由中国工程院和南京市政府共同主办，是未来网络领域最前沿的国际对话合作平台。本届峰会以“创新·引领·未来”为主题，举行了“未来之城”主题展和网络攻防大赛，发布了全球首个未来网络领域白皮书。峰会上正式启动的CENI项目，是开放、易用、可持续的大规模通用未来网络试验设施，其骨干节点包括北京、上海、南京等40多个重要城市，建设88个主干网络节点、133个边缘网站，将有力支撑我国网络科学与网络空间技术研究。
全国接待国内游客1.47亿人次 本报北京5月1日电 （记者王珂）文化和旅游部1日发布的2018年“五一”假日旅游市场信息显示，假日期间，旅游市场供需两旺、运行平稳，基本实现了“安全、有序、优质、高效、文明”的工作目标。综合通信运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门…【详细】
物价运行总体稳定 专家预计二季度CPI涨幅围绕2.5%波动 价格反映供需关系，是国民经济发展的“晴雨表”。国家统计局城市司有关负责人表示，目前市场供需保持基本平衡，物价运行总体稳定，既说明国民经济总体运行较为健康，也为国民经济健康发展提供了良好的宏观环境。 从一季度数据来看，CPI比去年同期上涨…【详细】
北京铁路局“五一”小长假累计发送517.07万人 人民网北京5月2日电（记者 李楠桦）记者从中国铁路北京局集团有限公司（简称：北京铁路局）获悉，“五一”小长假铁路旅客运输从4月28日起至5月1日止，共4天，北京铁路局累计发送旅客517.07万人，同比增加21.5万人，增幅4.3%。 据…【详细】