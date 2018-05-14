产能去不少，钢铁产量咋又增了？（微观察）

全国生产粗钢2.12亿吨，同比增长5.4%，平均日产粗钢235.72万吨，为历史同期最高值……一季度，在去产能进展顺利的背景下，钢铁行业却迎来了产量增长。对这一现象，究竟应当怎么看？

库存高企、价格走低，产量增长过快对市场带来较大压力

中国钢铁工业协会秘书长刘振江直言，粗钢产量增长过快给今年市场带来较大压力。

压力，体现在库存高企上。根据中钢协统计，3月份，22个城市五大品种钢材社会库存为1543万吨，比去年底增加约800万吨，增幅远超以往数年，警示着企业需加快控产量、去库存。

压力，也反映在价格走势上。一季度，钢材价格基本呈现了一路下跌的走势，比去年底降了1000多元/吨，但进入4月有所回升。一季度，中钢协会员钢铁企业累计实现销售收入8991.4亿元，实现利润总额569.32亿元。不过，比起去年三、四季度的市场行情，钢企利润水平出现了明显下降。

有人会问，既然钢铁产能去了不少，为何产量又创新高呢？

一方面，产量增加与统计口径变化有关，不必过分担心。

“以往，非法的‘地条钢’产量并未包括在粗钢产量的统计数据中。去年我国清理‘地条钢’后，其对应的需求并没有消失，合规钢厂通过增加产量来满足这部分需求，反映在统计数据中，产量就是增加的。”“我的钢铁网”资深分析师徐向春认为，实际上粗钢产量并不像统计表现的那样大幅增长，甚至可能与去年持平。

另一方面，也不可否认，在行业形势向好的大环境下，一些企业仍有扩产能、增产量的冲动。

“去年打击了中频炉，降低了钢产量，但是不少企业又上了电炉，电炉产能在下半年将全面释放，需高度关注。”江苏沙钢集团董事局主席沈文荣说。“随着钢厂经营效益明显好转，一些长期停产的僵尸企业开始复产，甚至还有违规产能也在建设和投产。”徐向春表示，如果对这些现象不及时制止，行业有可能再次面临产能过剩。

展望今年行业形势，杭钢集团总经理张利明说，从总体看，今年钢铁业供大于求的态势并没有改变。“下半年，国内钢铁下游需求增长存在不确定性，尤其是房地产调控和基建投资增速放缓，可能影响到国内钢铁产品的消费需求。此外，由于贸易摩擦多发，钢铁出口也将面临一定压力。”徐向春提醒，钢铁企业对总体需求和行业形势不要盲目乐观，应当谨慎行事。

去产能与控产量双管齐下，严防“地条钢”死灰复燃、严禁新增产能

“2018年，钢铁行业要力保平稳运行，守住供需基本稳定这个底线。”刘振江认为，在产能和产量控制上要双管齐下。

控产量，关键在于行业自律。“不要因为短时钢价好就盲目扩产，‘没有合同不生产，低于成本不销售，不给钱不发货’的老规矩要守住。”刘振江呼吁，大企业尤其要发挥区域市场“稳定器”的作用，积极维护钢材市场秩序，避免恶性竞争。

控产量，也会受到外力影响。今年，有关部门将对“2+26”城市的重点行业开展达标排放执法检查，钢铁行业首当其冲。日前河北公布2018年度全省重点污染企业名录，2183家企业中，跟钢铁相关的企业接近一成。环保压力带来的限产措施，也将使产量增长得到一定控制。

从产能状况看，目前钢铁业已经走出严重过剩的泥淖，逐步恢复了元气。一季度，钢铁业产能综合利用率回归到80%左右的合理区间。与此同时，压力依然存在，今年我国将再退出粗钢产能3000万吨左右。

刘振江认为，打好去产能的攻坚战，必须态度坚决地严防“地条钢”死灰复燃、严禁新增产能。“未来再新上任何钢铁项目，都要实施产能置换，以严控新增产能实现减量高质量发展。”工信部原材料司巡视员骆铁军表示，目前钢铁产能过剩呈现出部分地区产能过大、产能集中度低、环境能耗难以承受等特点，“下一步，应将钢铁去产能与优化区域布局、产业转型升级等相结合。”

《 人民日报 》（ 2018年05月14日 17 版）

(责编：冯粒、袁勃)