“抢人大战”第一回合见分晓（锐财经）

从“送户口”到“送补贴”、“免费住”……各大城市“抢人大战”持续升级。从今年一季度的数据来看，引才政策已经初步显现其效果，人口流动带来的影响随之浮现。与此同时，如何实现从“抢人”到留人的问题也随之而来。专家指出，一时“抢人”不难，城市要长久留住人则需要夯实产业基础，优化城市公共服务，让城市成为安居乐业之所。

多地户籍人口“井喷”

经历毕业招聘季的反复考虑，来自河南的中国人民大学硕士研究生陈高威最终没有留在北京，而是选择到成都工作。“成都是西部第一大城市，我看好它的未来前景。这里有专业相关的岗位，城市环境也比较包容，特别欢迎高校毕业生，所以我选择到成都工作。”陈高威对记者说。

越来越多的毕业生，不同程度受到二三线城市“抢人大战”影响，考虑到北上广深以外的就业选择。据不完全统计，去年以来，至少有20座城市出台了吸引人才的相关政策，户籍、住房、补贴等成为密集的优惠选项。

政策“热浪”助力，尤其是在前所未有的落户新政推动下，多地户籍人口呈现“井喷”。

今年第一季度，西安自市外迁入户籍24.49万人，人口机械增长是2017年同期的11.5倍，是2017年全年的1.2倍。换言之，西安3个月迁入的户籍人口超过去年全年。这当中，人才引进、大专以上的学历落户人员占新落户总人口的54%。

2017年，大学生留在武汉就业创业30.1万人；新落户14.2万人，分别是上年的2倍和6倍。今年一季度，大学毕业生留武汉创业就业热度不减，已近10万人，办理大学毕业生落户3.9万人。从2017年8月到2018年1月底，长沙新引进10万余名海内外优秀人才，公安机关办理高校毕业生“零门槛”落户3.2万余人。

引才有本“经济账”

如何理解当下发生的“抢人大战”呢？

在人社部劳动科学研究所研究员张丽宾看来，“抢人大战”有两个大背景，一是我国新增劳动力供给下降，而经济增速相对较快，对劳动力的需求很大；二是我们正处在经济转型和动能转换时期，需要人才这个核心要素。“各地积极引才是有其合理之处的，尤其我们当前进入区域经济发展阶段，需要消除区域间发展不协调的问题，这也要依靠人力资源的流动。”张丽宾对本报记者表示。武汉市委组织部副部长孙志军说，留下百万大学生不仅是人才战略也是人口战略，“要为武汉市赢得第二次人口红利和第一次人才红利。”

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员黄石松也指出，“抢人”政策一定程度上讲也是地方在未雨绸缪应对人口老龄化的挑战。包括解决养老金缺口问题，减轻公共财政压力；降低劳动力成本提高的速度；刺激消费拉动内需；缓解老龄化可能导致的社会活力下降等。尽管目前落户集中的城市，其平均年龄变化数据还未出炉，但不难估测，这样的势头再持续一段时间，城市肯定会更年轻。

不过，张丽宾认为，通过补贴等形式将人才引进来，还要考虑财政负担的问题。作为城市的市民和消费主体，引入的人才未来能否填上财政付出的成本，这也有本“经济账”。

“抢人”更要留人

引进人才不是“一锤子”买卖，从引进来到留下来，中间还要跨过不少槛。陈高威说，人才政策体现了各地对未来发展的需求，但去不去还要看当地提供怎样的机会；留不留，还要看城市能不能提供好的公共服务和保障。

一道槛是产业。“政府出台抢人政策，前提是要有经济社会发展基础，有区域产业链的发展。”张丽宾说，如果不具备条件，也会发生供求失衡。最后变成了大学生落户，家长在当地购房，就业却没解决。张丽宾进一步指出，政府有必要对劳动力需求结构进行测算，把产业规划和人才引进规划匹配起来。毕竟，最终决定人才能否留下来的，还是人才的发展空间、城市发展的潜力。

另一道槛是公共服务配套。“现在许多二线城市的公共服务和资源承载能力尚不充足，与吸引人才落户的速度不相匹配。需要将与户籍相适应的教育、医疗、养老等配套政策同步推进。”西北大学公共管理学院副教授翟绍果认为。

目前有不少城市开始在“软环境”方面发力。例如，成都通过青年人才驿站和“蓉城人才绿卡”等举措，让人才拥有子女入园入学、医疗社保等方面的服务保障。不少专家指出，要长期留住人才，地方财政在公共服务配套方面必须持续加大投入。

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