原标题：日订单千万级 中国快递企业“科技范”越来越足

新华社上海5月13日电 题：日订单千万级 中国快递企业“科技范”越来越足

新华社记者何欣荣

国家邮政局的最新统计显示，今年前4月全国快递业务量累计完成136.7亿件，同比增长29.3%。支撑近30%的增速，各家快递企业纷纷加大对科技的投入，加快从“汗水型”向“智慧型”转变。

在很多人印象里，快递是一个劳动密集型产业。但事实上，随着劳动力成本逐年提高，运用新技术来降本增效是必然选择。从2017年年报看，已上市的主要快递企业，日均订单处理量都达到千万级别，市场份额最大的中通快递，日均订单量达到2600万单。

“日均一两千万的订单量，一点也不比互联网独角兽企业少。并且，行业还在以两位数的年增速快速发展，这对技术研发提出了高要求。”中通快递副总裁朱晶熙说。

图表：日订单千万级 中国快递企业“科技范”越来越足 新华社记者 肖潇 编制

从近期举行的中通技术开放日看，自动化、智能化成为快递企业的发力方向。今年一季度，中通的电子面单使用率已经提升到94%。再配合自动分拣设备的运用，使得中通在分拨中心操作人员仅增加7%的情况下，就支撑起了36%的包裹增长量。此外，中通还发布了区块链方面的研究报告，希望推动这一技术在物流行业的应用。

以快递面单上的“三段码”为例，以前分拣快件需要查看每票快件的详细地址，400-500票快件分拣需要一个半小时，现在只需要查看面单上的三段码编码，分拣时间缩短为30-40分钟，效率大大提升。

快递企业中市值最高的顺丰控股，把科技视为自己的核心竞争力。根据财务报告，2017年顺丰的研发人员达到2800人，同比增长34%。研发投入达到11.67亿元，同比增长108%。

在具体的科技实力上，顺丰列出了包括物流无人机、智能设备和车联网在内的十大“智慧物流”产品。比较显眼的如物流无人机，去年年中顺丰在获批空域内进行了首次业务运营飞行，并在今年3月获颁国内首张无人机航空运营（试点）许可证。顺丰称，物流无人机可用于农场生鲜和特色经济产品配送等业务，未来有望通过“大型有人运输机+支线大型无人机+末端小型无人机”三段式空运网，覆盖地形复杂或偏远地区。

“现在城市里还有很多快速小哥骑着车在马路上跑，这是一个表象，不代表物流的明天和后天。未来这种表象会通过智慧物流进行改造。”顺丰科技负责人田民说。

在利用科技降本增效的同时，快递企业也愈发重视技术对于信息安全和用户隐私保护的作用。

顺丰近期与合作伙伴投资成立供应链大数据平台。在公告中顺丰表示，将设立数据安全负责人，通过基础信息安全及大数据安全、区块链等相关技术，切实保障数据的安全运行。

“当前，很多快递公司启用了隐私面单，隐去用户电话号码的部分数字。”朱晶熙说，今后快递公司还会持续改进，使得快递员无法直接看到用户电话号码，进一步保护用户隐私。

(责编：杨曦、赵爽)