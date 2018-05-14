原标题：中央深改委一个多月两提国企“去杠杆”

5月11日，中央全面深化改革委员会第二次会议召开，审议通过了《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》，提出要坚持全覆盖与分类管理相结合，完善内部治理与强化外部约束相结合，通过建立和完善国有企业资产负债约束机制，强化监督管理，做到标本兼治，促使高负债国有企业资产负债率尽快回归合理水平。

这是一个多月以来中央深改委第二次提到国企的“去杠杆”。今年4月2日召开的中央深改委第一次会议明确，要以结构性去杠杆为基本思路，分部门、分债务类型提出不同要求，地方政府和企业特别是国有企业要尽快把杠杆降下来，努力实现宏观杠杆率稳定和逐步下降。

数据显示，2017年国企资产负债率为65.7%，相比上一年下降了0.4个百分点。而中央企业平均资产负债率是66.3%，比上一年度下降了0.4个百分点。

不过，国家金融与发展实验室副主任、国家资产负债表研究中心主任张晓晶指出，尽管国有企业资产负债率有所下降，但非国有企业资产负债率下降速度更快，国企债务占比依旧保持在高位。根据估算，国企债务占全部非金融企业部门债务的62%，相比2016年上升了3个百分点。可见，国企去杠杆仍是重中之重。

为此，防范化解重大风险被列为国企今年的首要任务。国务院国资委总会计师沈莹透露，到2020年前中央企业的平均资产负债率要再下降2个百分点。

在4月16日的国新办发布会上，国务院国资委副秘书长、新闻发言人彭华岗表示，今年3月末中央企业平均资产负债率为65.9%，较年初下降0.4个百分点。央企去杠杆工作还会进一步加大，如果资金和资本形象地比喻成血液的话，这个过程就是想办法止血、补血和造血。

国务院国资委研究中心研究员周丽莎表示，国有企业资产负债的行业多属于资本密集型产业，具有高杠杆运行的性质，需求疲弱时易出现产能过剩。因此，需要分类加强国有资产负债约束。应加大国企去产能力度，通过推进企业兼并重组、完善现代企业制度、依法依规实施企业破产等措施，有序降低国企负债率。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)