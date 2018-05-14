原标题：外卖平台开展全面自查 数千家违规餐饮店下线

北京：三大外卖平台下线并公示大量违规店铺

新华社北京5月13日电（记者林苗苗）记者13日从北京市食品药品监督管理局获悉，近期百度外卖、美团外卖和饿了么三大外卖平台对北京地区入网餐饮店铺的经营资质开展了全面自查，下线大量违规店铺，并在网站设立“下线名单公示专栏”。

北京市食品药品监督管理局发布称，随着网络订餐行业的快速发展，北京市每日外卖订单量已达180万单以上，每日交易金额近亿元。根据各大订餐平台网页显示信息，截至5月12日，百度外卖、美团外卖、饿了吗三大外卖平台分别下线违规餐饮店铺4413家、7247家、7926家。

北京市食品药品监督管理局食品市场监管处处长李江说：“以前对于违法店铺，是监管部门查处一家，平台下线一家。下线后店铺往往又改头换面，偷偷上线。此次开展平台公示，有助于公众更好监督平台履责情况。”

《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》自今年1月1日实施以来，北京市食药监管部门已发现并处置2万余条网络餐饮店铺违法线索，并提示外卖平台采取措施。此前，北京市食药监管部门已为三大平台提供餐饮业食品经营许可数据查询，便于平台对餐饮店铺资质进行把关。

据了解，根据监督管理办法相关规定，网络餐饮服务第三方平台提供者应当对入网餐饮服务提供者的经营行为进行抽查和监测。第三方平台提供者发现入网餐饮服务提供者存在违法行为的，应当及时制止并立即报告入网餐饮服务提供者所在地县级食品药品监督管理部门；发现严重违法行为的，应当立即停止提供网络交易平台服务。

(责编：杨曦、赵爽)