原标题：新举措相继落地实施 中国扩大开放按下“快进键”

作为全球第二大经济体，中国拥有近14亿人广阔市场和世界上人口最多的中等收入群体。今年是中国改革开放40周年，全世界都在关注着中国对外开放的新变化，并对中国红利充满了期待。

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！”——中国表明了决心和信心，并在4月10日公布扩大开放新重大举措。近1个多月，中国相关领域一系列扩大开放的落地措施接踵而来，中国对外开放正在打开一个全新的局面。

大幅度开放金融业

——多项对外开放措施近1个月实质性落地

当前，中国经济转向高质量发展阶段，亟需在重大开放问题上取得突破。多数专家认为，扩大开放是中国自主、必然的选择。只有开放才能充分激发市场活力、倒逼企业创新、集聚国内外资源。

“中国公布的扩大开放新重大举措涉及银行、证券、保险和汽车行业等，开放深入，触及敏感领域和关键部门。”国务院发展研究中心对外经济研究部综合研究室主任罗雨泽说。

“宜早不宜迟，宜快不宜慢”，4月11日，央行行长易纲宣布进一步扩大金融业对外开放的具体措施和时间表，11项举措、措施将在2018年落实或推出。

4月11日，中国央行宣布进一步扩大金融业对外开放的具体措施和时间表。

“金融业开放是全方位的”，多位专家在接受采访时如此评价称，目前金融业扩大开放的步伐正以超预期速度推进。

4月27日，银保监会宣布放开外资保险经纪公司经营范围，允许外资银行开展代理发行、代理兑付等业务。4月28日，证监会发布新政，允许外资控股合资证券公司等；5月4日，就外商投资期货政策公开征求意见。

随后，5月2日，瑞银证券股权变更申请获证监会受理，有望成首家外资控股的合资券商；5月8日-10日，野村控股、摩根大通等申请在华设立外商投资控股的证券公司。

在保险、支付和征信领域，5月2日，工银安盛人寿发起筹建工银安盛资产管理有限公司获银保监会批准，成此轮开放获批的首家合资保险资管公司。同日，央行受理了益博睿征信开展企业征信业务的备案申请，还收到了WORLD FIRST申请支付业务许可的来函。

全面开放制造业

——汽车、船舶、飞机相关领域今年取消股比限制

改革开放40年，制造业开放是中国开放最早的领域，也是市场竞争最充分的领域。

未来制造业进一步开放的方向在哪儿？国家发改委4月17日给出答案——“目前我国制造业已基本开放，下一步扩大开放的方向很明确，就是要实现全面开放。”

制造业开放的时间表已经明确。其中，船舶设计、制造、修理各环节以及飞机制造业的干线飞机、支线飞机等类型的外资股比限制将2018年取消。

4月29日，2018北京国际车展上参观车展的观众摩肩接踵。中新社记者 贾天勇 摄

对外界关注度较高的汽车行业，中国明确到2022年全部取消汽车行业限制：2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制；2020年取消商用车外资股比限制；2022年取消乘用车外资股比限制，同时取消合资企业不超过两家的限制。

新的外商投资负面清单是中国大幅度放宽外商投资准入的重要文件。国家发改委表示，今年上半年将尽早公布实施。金融、汽车外，新的负面清单除还将在能源、资源、基础设施、交通运输、商贸流通、专业服务等市场高度关注领域推出一系列开放措施。

在苏宁金融研究院宏观经济中心主任黄志龙看来，改革开放40年后，中国的开放路径发生了变化，从最早竞争性比较充分的制造行业，到近期逐渐开放金融业，未来还将逐渐开放教育、医疗等服务业。

服务业是下一步开放重点

——海南探路自由贸易港建设成重要窗口

根据官方公布的信息，新的外商投资负面清单包括，分别适用于全国和自贸试验区的两张负面清单，自贸试验区的负面清单比全国的负面清单开放力度将更大。

4月11日，《中共中央 国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》发布，支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设。

海南今年5月1日起实施59国人员入境旅游免签政策，图为当日首批免签游客抵三亚。王晓斌 摄

按照开放为先的原则，海南全岛建设自由贸易区，面积超过了此前设立的11个自贸试验区总和，改革领域由城市、局部性向城乡综合推进、全局性拓展。

自由贸易港是当今世界最高水平的开放形态。中国(海南)改革发展研究院院长迟福林认为，服务业市场的开放是中国下一步对外开放的重点，海南在这方面要先走一步，对标国际自由贸易港，为全国提供重要样板。

中央支持海南设立国际能源、航运、大宗商品、产权、股权、碳排放权等交易场所；入境游免签国由26国扩展为59国……海南将成为中国进一步推进开放、推进全球化的一个战略支点，成中国服务业对外开放重要窗口。

主动扩大进口

——多部门研究扩大进口措施，降低汽车等关税

“主动扩大进口”——是中国扩大开放重大举措之一。并承诺，今年将相当幅度降低汽车进口关税，同时降低部分其他产品进口关税，加快加入世界贸易组织《政府采购协定》进程。

言必行，行必果。商务部4月12日表示，为加快加入《政府采购协定》进程，抓紧研究制定新的改进出价方案，尽快提交世贸组织。

5月1日起，中国抗癌药在内的28项药品进口关税降为零，并对进口抗癌药品减按3%征收进口环节增值税。有专家测算，只计算降税，每个肿瘤患者一年至少能省约1000元，且进口抗癌药或降价20%左右。

今年一季度“长安号”班列出口贸易国从24个增加到30个。图为中欧班列驶出车站。张远 摄

目前，中国关税总水平已由加入世贸组织时的15.3%降至9.8%；考虑贸易结构因素，实际的贸易加权平均税率只有4.4%，实现了对世贸组织所有成员的承诺。未来，还有更多进口商品关税将下调。

4月26日，商务部表示正会同有关部门积极研究扩大进口的有关政策措施，将进一步降低进口商品总体税率水平，降低汽车和部分日用消费品进口的关税。

2017年，中国对全球进出口贸易总额的贡献率高达10.2%和12.8%，分别位居世界第二和第一位；社会消费品零售总额达到36.6万亿元，成为世界第二大消费市场；中国居民一年去境外购物消费大约2000亿美元，购物清单中包括大量的高档商品、日用消费品等。

商务部研究院外贸所所长梁明、中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍等专家认为，扩大进口有助将大量外流的消费留在国内，满足民众个性化、多样化、高端化的消费需求，为世界贸易增长提供更强劲动力、更广阔市场。 (记者 程春雨)

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