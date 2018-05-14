原标题：二手手机号调查：注册APP账号受阻 运营商称无解

近来，不少用户反映，新买的手机号无法注册新的APP账户，反而可以直接登录别人账号，其隐私信息一览无余。

记者了解到，该情况主要涉及这两类人，要注销手机号的用户和新购买手机号的用户，处理不好一些事情，有可能注册不了APP账号，还有可能遭信息泄露。

资料图：一位市民准备下载注册某APP客户端。中新社发 张斌 摄

重启手机号风险暗藏

二手手机号又称重启手机号，是指曾经出售给用户使用，用户销号后，运营商回收再投入市场的号码。

买到这样号码的用户近来比较烦，据媒体报道，这样的号码除了不能注册一些APP账号，还存在潜在风险，被发骚扰短信等。

而且原机主也存潜在风险，新机主可能通过手机验证码直接登录原机主部分APP账号，并可以查看其账号基本信息，包括个人绑定的身份证号、银行卡等敏感信息。

据《工人日报》报道，今年4月，河南省洛阳市中院发布的一起案例称，被告人刘某发现新买的手机号注册有订餐平台账号，且绑定了银行卡，只需输入手机验证码即可支付。刘某多次偷用该平台账户消费，致使殷女士银行卡中累计损失4700余元。

用户在注销账号时候各种失败。截图

为什么出现该情况？

刚买的手机号无法注册APP账号，为什么会出现这种情况呢？

记者联系了三大运营商。据运营商描述，很多用户将手机号注册为APP账号，但在手机销号前并没有解绑相关服务或注销APP账号，根据很多企业一个手机号注册一个用户的原则，新手机用户拿到该号后，就无法再注册该APP账号，或能通过短信验证码方式直接登录原机主账号。

记者注意到，除了原手机号机主忘记解绑或注销APP账号外，一个主要原因是很多APP根本就无法注销账号。近来，记者调查发现，很多APP不提供账号注销服务，即便由注销服务，用户注销起来也是“困难重重”。

当然，很多APP账号虽然无法注销，但提供更换绑定手机号的服务。最近，更换手机号的小微(化名)告诉记者，“更换绑定手机号的逻辑很‘奇怪’，以微博为例，更换绑定要先输入原手机号的短信验证码，但很多情况下是换了手机号才去更换绑定，没有原手机号，去哪找验证码？”

资料图：各类手机卡。

运营商：无解

出现这种情况有办法解决吗？电信运营商普遍反映，其主要问题在于原手机号用户没有注销或解绑相关应用，而这个运营商没有办法解决。

电信运营商还表示，这种情况，用户需与第三方企业沟通处理，处置过程中如遇任何问题，将给予必要协助。

运营商称，电话号码从销号到再投入市场时，保持了一段间隔时间，少则3个月，多则1年，但这仍有可能给用户带来使用不便。

为什么号码要重复利用呢，全发售新号不就好了吗？据了解，电话号码资源有限，而移动电话用户数又非常庞大，增长还很快。工信部最新数据显示，截至3月底，三大运营商移动电话用户达14.7亿户，2月底至3月底，新增用户数达0.3亿户。

这么大的用户基数，不难想象，号码资源是多么宝贵。工信部官网显示，今年以来，面向公众的公众移动通信网网号才批了一个，即165开头号段。

用户规避风险的一个方法就是尽量不要买到重启号码。但记者在三大运营商官网查看，除了中国移动标注提醒“所售号码为重启号码”外，其他两家运营商均无标注，也就是说，消费者很难判定自己购买的号码是否为重启号码。

小薇告诉记者，她的做法是换号后清空一些APP账户，不再使用。“不过原来注册的APP账号太多了，我都不记得注册过哪些，只能就这样了。”小薇无奈地说。

新号段198号段最低套餐月费为138元。中国移动官网截图

新号少又贵

这样的重启手机号有多少呢？买到的几率大吗？记者分别咨询了三大运营商。中国移动称 “目前所售号码均为重启号码”；中国电信称“新号和重启号码配比是企业内部信息，不方便透露”；中国联通称，哪些是新号需具体购号时咨询当地营业厅。

有运营商内部人士对中新网记者表示，“现在除了198开头的那种‘怪号’，新号基本很少。”记者注意到，去年199、198、166开头的号段均有发售，这些号段买到新号的可能性非常大。

另外，工信部发布的《电信网码号资源使用证书》颁发结果公示(2018年第1批)显示，中国移动又拿到了165开头的号码，具体发售时间待定，有需求用户可关注，绝对新号。

但值得注意的是，这样的号码或并不多，以去年发售的166号段为例，全国发售仅百万个。另外，这些号段使用起来也并不便宜，新号段199号段最低月套餐要99元，198号段最低月套餐要138元。(记者 吴涛)

(责编：杨曦、赵爽)