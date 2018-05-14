今年基础养老金最低标准增幅超25%

记者从人社部获悉，人社部和财政部近日印发《关于2018年提高全国城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（以下简称《通知》），启动今年统一提高全国城乡居民基础养老金工作。基础养老金最低标准将由每人每月70元提至每人每月88元，增幅超过25%。
据悉，这是《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》印发之后首次提标，标志着城乡居民养老保险基础养老金正常调整机制开始运行。
《通知》明确，统筹考虑近年来城乡居民收入增长、物价变动和职工基本养老保险等保障标准调整情况，决定自2018年1月1日起，全国城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准提高至每人每月88元。提高标准所需资金，中央财政对中西部地区给予全额补助，对东部地区给予50%的补助。
值得一提的是，《通知》还要求，各地应当根据当地实际提高基础养老金标准，进一步健全参保缴费激励机制，积极引导参保居民选择更高档次缴费，增加个人账户积累，逐步提高养老保障水平，促进城乡居民基本养老保险制度可持续发展。
“多缴多得，多缴多补，有利于提高对参保人员的保障度，未来获得更多的退休金。”中国社科院世界社保研究中心执行研究员张盈华说。她还建议，通过多元化投资确保“长钱”实现保值增值，从而进一步激励参保人员提高缴费档次、延长缴费年限。
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