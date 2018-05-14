原标题：绿色指数等相继推出 高质量发展统计体系加快形成

绿色指数等相继推出，地区GDP将统一核算

高质量发展统计体系加快形成

降低负债率等指标或成重点

绿色指数等相继推出，地区GDP将统一核算（资料图片） 中新社记者 陈文 摄

随着经济高质量发展的加速推动，相关的统计体系也在逐渐完善。近期，国家统计局先后首次公布了各地的绿色发展指数和城镇调查失业率。《经济参考报》记者了解到，在传统统计指标的基础上，下一步统计部门还将增加反映产业、行业、地区等各方面结构协调性方面的指标、质量效益指标和新动能发展指标，2019年将正式实施地区生产总值统一核算制度等。

专家表示，作为推动高质量发展的六大体系之一，完善的全新统计体系能够为分析研判我国新经济新动能成长和质量效益方面的状况提供更加全面、准确、完整、及时的信息依据，具有重要的战略意义。

中央财经委员会办公室副主任杨伟民日前介绍，推动高质量发展是中国今后确定发展思路、制定经济政策和实施宏观调控的一个根本要求。因此，我国将加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价和政绩考核等六大体系。

统计体系作为上述六大体系之一，国家统计局总经济师盛来运表示，现有指标体系，反映经济建设方面的指标偏多，反映社会发展、人与自然和谐发展的指标少，反映总量指标多，反映结构调整和转型升级的指标少，反映新经济新动能成长和质量效益方面的指标也不充分。未来，要按照五大新发展理念要求，增加完善五大建设方面的指标体系。要按照建设现代化经济体系和实现高质量发展的要求，增加反映产业、行业、地区等各方面结构协调性方面的指标、质量效益指标和新动能发展指标。在高质量发展阶段，要更加重视民生事业发展和资源环境改善情况，就业、收入、消费、生态环境等指标重要性不断提升。

实际上，目前高质量发展的统计体系已经有了一些初步探索。国家统计局除建立了“三新”调查统计制度，完善了劳动力调查制度外，近期还发布了《2016年生态文明建设年度评价结果公报》，首次公布了2016年度各省份绿色发展指数和公众满意程度排名。就在最近，国家统计局还首次公布了基于劳动力调查获得的失业率——城镇调查失业率。国家统计局局长宁吉喆表示，将登记失业率和调查失业率并用，同时公布两种来源的数据，能够为分析研判我国就业失业状况提供更加全面、准确、完整、及时的信息依据。

另据了解，2019年我国将正式实施地区生产总值统一核算制度，国家统计局统一组织，各地参与。国家统计局有关负责人表示，核算方法全国统一，基础数据清晰不重复，可以更好地实现地区数据和全国数据的协调，不断提高统计数据质量，为党中央、国务院科学决策，为社会公众更多更好地使用统计数据提供优质统计服务。

有专家表示，各地区最新发布的GDP数据中，有部分地区经济增速相比之前明显放缓，这说明为了符合未来高质量发展统计体系的要求，一些地方更注重增长的质量。

“最重要的衡量指标应该是经济增长的质量，而不仅仅是GDP指数。”罗兰贝格管理咨询公司全球首席执行官常博逸在接受《经济参考报》记者采访时表示，中国经济需要从高速增长阶段过渡到高质量发展阶段。在推动经济发展和保证就业的前提下，经济增长不能太快，要留出空间进行经济结构优化和供给侧改革。今年，应坚持把经济发展的重心放在实体经济上，继续深度优化商业环境，进一步激发市场活力，提升经济发展质量。

“发展阶段不一样，现在还单用GDP来衡量发展已经不准确了。”一位权威专家表示，衡量高质量发展的指标会很多，最终还是要看效率。从产出的角度来讲，随着改革成功推进，劳动力效率、资本效率、环境效率、能源效率、土地效率等从总体上都会有所提升。此外，降低债务在GDP里的比重和环境污染治理将是未来一段时间高质量发展的主攻方向，因此这两个相关指标的设置和完善将有非常重要的参考价值。

记者 林远 北京报道

(责编：杨曦、赵爽)